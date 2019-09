'Veiligheid bruggen geen prioriteit bij overheden'

De overheid neemt nog steeds onvoldoende maatregelen om ongelukken met op afstand bediende bruggen te voorkomen. Dit concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) naar aanleiding van een ongeluk eind vorig jaar in Zaandam. Volgens het rapport geldt dit niet alleen voor Zaandam, maar voor alle overheden. De veiligheid bij bruggen heeft geen prioriteit. In het rapport worden onder meer twee ongelukken met bruggen in Gouda genoemd.

Het OVV-rapport komt naar aanleiding van een ongeval op de Prins Bernhardbrug in Zaandam. Daarbij raakten twee mensen zwaargewond. Een paar jaar eerder was er in Zaandam al een vergelijkbaar ongeluk. De Den Uylbrug ging plotseling open. Een 57-jarige vrouw bevond zich nog op die brug en viel vijftien meter naar beneden en overleed direct. Volgens de OVV was de kans op dit ongeluk aanzienlijk kleiner geweest als de gemeente de aanbevelingen na het eerste ongeluk direct had opgepakt.

Het OVV kwam naar aanleiding van het tweede ongeluk woensdag met een uitgebreid rapport. Hierbij werd niet alleen naar de fouten bij de gemeente Zaandam gekeken, maar naar de gehele overheid. 'Een aanpak van de Rijksoverheid is nodig', meldt het OVV. 'De problematiek is niet uniek voor de gemeente Zaandam, maar het betreft een landelijk probleem.'

Incidenten Gouda

'Voor het onderzoek hebben we een quick scan gemaakt langs vergelijkbare ongevallen', legt een woordvoerder van de OVV uit. In het rapport worden dertien ongelukken genoemd waarbij bruggen opengingen terwijl er zich nog mensen op de brug bevonden. Twee van deze incidenten vonden vorig jaar plaats in Gouda.

In juni 2018 ging de Haastrechtsebrug onverwacht open. Een 78-jarige vrouw staat nog met de achterwielen van haar auto op de brug en wordt hierdoor de lucht ingegooid. Ze loopt hierbij onder meer een gebroken rugwervel op. Een maand later gaat het fout bij de Julianasluis. De 62-jarige Harm wacht voor een stoplicht tot de brug opengaat, om er tot zijn grote schrik achter te komen dat hij op het beweegbare deel van de brug staat. Hij valt enkele meters naar beneden en loopt een hoofdwond en een verbrijzelde pols op.

Vrijblijvend

Bij beide ongelukken wordt de brug op afstand bediend. De Onderzoeksraad roept in 2016 het ministerie op om tot een landelijke standaard te komen voor het gebruik van beweegbare bruggen. Uniformiteit in onder andere de cameraopstelling en bedieningssystemen verkleinen de veiligheidsrisico's bij het bedienen van bruggen op afstand, concludeert de Veiligheidsraad. Die standaard is er nog altijd niet, zo schrijft de OVV woensdag. De aanbevelingen van het ministerie zijn nog steeds vrijblijvend.

Mede hierdoor is de veiligheid bij beweegbare bruggen nog altijd niet optimaal geregeld. Zo bleek vorig jaar bij de ongelukken in Gouda, waar twee verschillende overheden betrokken zijn. Voor de Haastrechtsebrug is de gemeente Gouda verantwoordelijk, terwijl de brug bij de Julianasluis op een provinciale weg ligt en dus onder de provincie Zuid-Holland valt.

Verkeerssituatie

De provincie Zuid-Holland laat weten dat het naar aanleiding van het ongeluk bij de Julianasluis de verkeerssituatie ter plaatse heeft aangepast, zodat de verkeerssituatie duidelijker moet worden. Andere maatregelen zijn gepland voor de lange termijn en wil de provincie samen met andere overheden uitvoeren, zo valt te lezen in een brief aan de Statenleden over het incident. 'De grootste bijdrage aan het verminderen van de kans op incidenten wordt behaald door gedragsbeïnvloeding. Samen met de landelijke beheerders wordt gekeken naar een landelijke campagne rond het negeren van rode verkeerslichten bij bruggen.'

Een woordvoerder van de gemeente Gouda laat weten dat de gemeente de conclusies nog bestudeerd en daarom nog niet inhoudelijk kan reageren op de conclusies van het OVV.