Nieuw provinciebestuur Zuid-Holland officieel geïnstalleerd

Het nieuwe provinciebestuur van Zuid-Holland is woensdagmiddag officieel geïnstalleerd. VVD, ChristenUnie/SGP, GroenLinks, PvdA en CDA slaagden er ruim vijf maanden na de verkiezingen in een akkoord te bereiken.

In totaal komen er zes bestuurders in provincie Zuid-Holland. De VVD levert twee gedeputeerden: Floor Vermeulen en Jeanette Baljeu. Namens ChristenUnie/SGP is Wille de Zoete-van der Hout gedeputeerde. GroenLinks levert Berend Potjer, de PvdA Anne Koning en het CDA Adri Bom-Lemstra. De opvallende afwezige in het bestuur is Forum voor Democratie. Zij waren verkiezingswinnaar, maar slaagden er niet in met de andere partijen tot een akkoord te komen.

Bij de bijeenkomst stond commissaris van de koning, Jaap Smit, stil bij het afscheid van Rob Roos van Forum voor Democratie. Hij gaat zich richten op zijn werk als Europarlementariër. Het is woensdag de eerste vergadering van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Caroline Persenaire is om onbekende reden afwezig. Zij stapte begin deze week over van FvD naar de nieuwe partij van Henk Otten.

