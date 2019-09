Verkeersdrukte rond Hollands Spoor vooral door sluipverkeer: raadscommissie bespreekt maatregelen

Zeventig procent van de automobilisten die tijdens de spits over de Parallelweg bij Den Haag Hollands Spoor rijdt, hoeft niet in de Stationsbuurt te zijn. Het gaat dus om sluipverkeer. Dit blijkt uit kentekenonderzoek van de gemeente Den Haag. De gemeente wil pollers plaatsten op de Parallelweg en de Hoefkade om doorgaand verkeer tegen te gaan. Bewoners en ondernemers zijn verdeeld over de maatregel. Donderdagochtend debatteert een raadscommissie van de gemeenteraad over de plannen.

De verkeersituatie rond Hollands Spoor is chaotisch. Auto’s rijden in de spits in de file richting het Schenkviaduct om zo op de snelweg te komen. Ondertussen wringen fietsers, voetgangers en trams zich tussen de lange rij auto’s door. Vanaf de andere kant, rijden auto’s die van de snelweg afkomen en naar de Schilderswijk moeten, via de Hoefkade de stad in.

Dat moet anders, vindt wethouder Robert van Asten (D66) en dus wil hij pollers plaatsen op de Parallelweg en de Hoefkade. Die moeten ervoor zorgen dat er alleen nog bestemmingsverkeer overblijft en het doorgaande verkeer geweerd wordt. Automobilisten die de stad in of uit willen, moeten via de centrumring rijden. De maatregel verbetert de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de Schilderswijk en de Stationsbuurt, verwacht Van Asten.

Kentekenonderzoek

Berekeningen van de gemeente Den Haag ondersteunen het standpunt van de wethouder. De gemeente heeft kentekenonderzoek laten doen. 'Uit het kentekenonderzoek blijkt dat zeventig procent van het verkeer dat tijdens de spitsperiode de voorgenomen afsluiting op de Parellelweg passeert, herkomst noch bestemming heeft in de Stationsbuurt', staat in antwoorden op raadsvragen van Hart voor Den Haag/Groep de Mos.

Dat is ook de ervaring van bewonersorganisatie Buurtstation. 'De wijk heeft nu een enorme verkeersbelasting', zegt Nol Witte van Buurtstation. 'Je ziet dat door de wijk veel verkeer rijdt dat hier geen bestemming heeft. Door de pollers hopen we dat daar een eind aan komt en het rustiger in de wijk wordt.’

Gevaarlijke situaties

D66-raadslid Marieke van Doorn in de Haagse gemeenteraad is blij met de voorgenomen maatregelen. 'Het is voor de Stationsbuurt en de Schilderswijk heel belangrijk dat het sluipverkeer verdwijnt', zegt ze. 'Het levert gevaarlijke situaties op want er wordt soms heel hard gereden. Sommige automobilisten zien de Parallelweg en de Hoefkade als een verlengde van de snelweg en dat kan niet in een woonwijk.'

Nida-fractievoorzitter Adeel Mahmood is juist niet te spreken over de plannen omdat bewoners door de pollers moeilijk hun wijk in en uit kunnen en ondernemers slechter bereikbaar worden. 'Natuurlijk moet er wat gebeuren aan de verkeersituatie', zegt hij. 'Maar nu wordt een wijk in tweeën gesplitst en dat is een slechte maatregel. Als bewoners bij elkaar op bezoek willen, moeten ze kilometers omrijden. Ondernemers vrezen een omzetverlies van dertig procent door de plannen.'

Meevallen

Uit het kentekenonderzoek van de gemeente kunnen alleen de routes van automobilisten afgeleid worden. Het maakt niet duidelijk of automobilisten stoppen om een winkel of restaurant te bezoeken. Maar D66-er Van Doorn denkt dat de schade voor ondernemers wel mee zal vallen.

'Alle ondernemers blijven bereikbaar. We gaan alleen het doorgaande verkeer tegenhouden. Dat zijn automobilisten die niet in de wijk wonen of winkelen.' Ook Witte van Buurtstation denkt dat de negatieve effecten meevallen. 'Ik vraag mij af of je langer onderweg bent als je moet omrijden’, reageert hij. ‘Nu sta je, ook als bewoner, vaak lang in de file om de stad uit te komen.'

