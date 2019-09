Bomen Paleisplein Den Haag worden toch niet gekapt

Vijf lindes op het Paleisplein in Den Haag worden niet gekapt. Dat heeft het stadsbestuur woensdag besloten. De kap van de bomen tegenover Paleis Noordeinde was volgens de gemeente nodig zijn om het plein strakker te maken.

Voor de zomervakantie bleken meerdere Haagse politieke partijen niet voor het herinrichtingsplan uit 2015 te zijn, waarin stond dat drie lindes en twee krimlindes moesten worden gekapt. De coalitie van Hart voor Den Haag/Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks heeft bij het aantreden van het college vorig jaar ook afgesproken om bomen niet meer te kappen, tenzij het echt niet anders kan.

Nu het reces ten einde is, heeft de Haagse wethouder Richard de Mos (Buitenruimte en Groen) besloten dat de bomen moeten blijven staan. De kapvergunningen worden ingetrokken. 'Ik hoor de geluiden van mensen die zeggen: 'Die bomen moeten blijven.' In ons coalitieakkoord staat immers dat we zuinig omgaan met ons groene kapitaal. Als wethouder Groen zeg ik daarom: 'Hier gaat een streep doorheen'.'

Beloofde opknapbeurt

De opknapbeurt van het Paleisplein gaat wel door, maar er wordt opnieuw naar gekeken. Volgens De Mos 'verdienen ondernemers, buurtbewoners en andere betrokkenen dat er op korte termijn recht wordt gedaan aan de beloofde opknapbeurt van het Noordeinde, naast het Paleisplein'. Om een nieuw plan te maken is extra geld nodig, maar dat is gevonden. 'Het was even zoeken naar een pot met geld in de spelonken van het stadhuis, want dat is wel de consequentie van een nieuw ontwerp en een nieuw participatieproces dat netjes moet worden doorlopen.'

Binnenkort wordt er begonnen met een nieuw plan voor het Paleisplein, waarbij ook ondernemers en buurtbewoners worden geraadpleegd. De twee monumentale bomen - de Postzegelboom en de Wilhelminaboom - zouden al niet verdwijnen. 'Die blijven uiteraard ook staan', aldus De Mos.

