Gouda wil maximaal vijftien vuurwerkvrije zones

Tijdens de afgelopen jaarwisseling kende Gouda een vuurwerkvrije zone rondom Dierenopvangcentrum Gouda en Ruiterclub Bloemendaal. Na positieve ervaringen is besloten om een proef te starten waarbij inwoners een vuurwerkvrije zone in hun buurt kunnen aanvragen.

Bewoners kunnen tot 11 oktober een aanvraag indienen, waarbij de eerste vijftien aanvragen in behandeling worden genomen. Om in aanmerking te komen voor een vuurwerkvrije zone moet een aanvraag aan een aantal eisen voldoen. Zo moet het gebied minimaal 125 bij 125 meter zijn. Bovendien moet er ook draagvlak voor de vuurwerkvrije zone zijn. Minimaal 80 procent van de huishoudens moet zijn mening hebben gegeven, waarbij minimaal tweederde voor moet zijn.

Niet handhaven

Met de gestelde voorwaarden wil de gemeente er voor zorgen dat de vuurwerkvrije zones alleen komen op plaatsen waar mensen er echt op zitten te wachten. 'Het gebied moet groot genoeg zijn om een gewenst effect te hebben', legt een woordvoerder uit. 'Bovendien is uit onderzoek gebleken dat de Goudse inwoners verdeeld zijn in hun mening over vuurwerk. Om er voor te zorgen dat er voldoende draagvlak is hebben we een aantal voorwaarden gesteld. Het college wil Goudse inwoners die behoefte hebben aan een vuurwerkvrije zone faciliteren zonder deze zones zelf op te leggen.'

Mocht een vuurwerkvrije zone worden toegewezen dan gaat de gemeente deze niet handhaven. Zij faciliteren de initiatiefnemers met borden, maar de bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor de handhaving van het vuurwerkvrije gebied. 'Het is geen verbod, maar een vrijwillig vuurwerkvrije zone', legt de woordvoerder uit. 'Bewoners zullen met elkaar het gesprek aan moeten gaan om te zien of er voldoende draagvlak is voor een vrijwillig vuurwerkvrije zone.'

