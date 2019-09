Geen garanties voor snelle nieuwe huurder winkelpanden Hudson's Bay

Hudson's Bay sluit haar deuren in Nederland, zo ook in Leiden | Foto: Robbert van Cleef

Nu de winkels van warenhuis Hudson’s Bay in Nederland hun deuren na twee jaar alweer gaan sluiten, rijst de vraag wat nu? Net als na het faillissement van V&D komen opnieuw grote winkelpanden zoals in Leiden en Den Haag leeg te staan. En de Leidse vestiging van Hudson’s Bay is wel erg groot en beeldbepalend in het centrum. Garanties dat er snel weer een nieuwe huurder voor gevonden zal worden, zijn er niet.

Wethouder Yvonne van Delft vindt het jammer dat Hudson's Bay ermee stopt. 'Hudson's Bay zelf heeft het nog nieuws nog niet bevestigd, maar mijn eerste gedachten gaan uit naar de 100 man personeel', zegt Van Delft. 'We dachten dat dit een trekker zou worden voor het centrum, maar helaas is het anders uitgepakt.'

Volgens retaildeskundige Auke Koornstra heeft Hudson's Bay veel fouten gemaakt bij de komst naar Nederland. 'Ze zijn opportunistisch geweest door Nederland als opstapje voor Europa te zien', zegt Koornstra. 'Maar ze zijn er onvoldoende in geslaagd om zich te onderscheiden in een overvolle markt.'

Dure vierkante meters

En dus zal Leiden op zoek moeten naar een nieuwe huurder. De koopjesjagers, die nu wel massaal bij Hudson's Bay binnenlopen in verband met de uitverkoop, hebben ideeën genoeg. 'Het lijkt mij het meest handig dat er hier een Primark komt', zegt een jonge bezoekster. Een ander denkt dat een hotel misschien een optie is. 'Of iets vergelijkbaars met alles onder één dak.'

Maar of dat nog gaat lukken in deze tijden van online shoppen, is de vraag. Mogelijk zal de 6.000 vierkante meter vloeroppervlak in Leiden in delen verhuurd moeten worden. 'Er is eigenlijk nauwelijks een winkel te vinden die zoveel ruimte nodig heeft’, zegt Koornstra. 'En je moet er wel rekening mee houden dat dit dure vierkante meters zijn.'

Invloed

Het stadsbestuur heeft uiteindelijk niet zoveel invloed op wie de nieuwe huurder gaat worden en kan leegstand ook niet echt voorkomen. 'Formeel kan ik eigenlijk niks doen', zegt wethouder Van Delft. 'We kunnen natuurlijk wel samen met het centrummanagement praten met partijen en kijken wat ze nodig hebben om naar Leiden te komen.'

