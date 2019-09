UIT Festival en Embassy Festival openen het culturele seizoen in Den Haag

Vrijdagavond staat in het teken van UIT In De Wijk, een avond waar de Haagse cultuurankers in de zeven verschillende stadsdelen een eigen programma aanbieden. Daarbij gaat het om Theater De Vaillant, Muzee Scheveningen, Theater Dakota, De Nieuwe Regentes, Bibliotheek Nieuw Waldeck, Laaktheater en Bibliotheek Leidschenveen. Bekende artiesten (waaronder Karsu en trompettist Michael Varekamp) en lokaal talent geven alvast een gratis voorproefje van voorstellingen of optredens die later dit jaar in de theaters te zien zullen zijn.



Cultuurmarkt

Het tweedaagse Embassy Festival gaat ook vrijdagavond van start en speelt zich af op het Lange Voorhout. Op twee podia treden muzikanten en dansers op die vanuit alle windstreken komen. Zaterdagmiddag wordt het festival uitgebreid tot vier podia, een kinderhoek en een internationale markt. Een uitgelezen kans om kennis te maken met minder bekende lekkernijen uit de wereldkeuken als Cozonaci (Roemenië), Biko (Filipijnen), Dolma (Azerbeidzjan), Banh m (Vietnam), Sirnica (Bosnië-Herzegovina), Khachapuri (Georgië) en Kürbiskernöl (Oostenrijk).

Zaterdagavond 20.00 uur gaat het Embassy Festival naadloos over in de UIT Nacht. Variërend van optredens op het Lange Voorhout en in de Nieuwe Kerk en een buitenbios bij het Filmhuis Den Haag tot cabaret in Diligentia, dans in Korzo en theater in Theater aan het Spui, de Koninklijke Schouwburg en Onze Ambassade. Onder de artiesten onder meer Spinvis, Tania Kross en Nana Fofie.



Paard van Stal

Op die hiervoor genoemde locaties is zondagmiddag ook het traditionele UIT Festival , met behalve optredens van bijvoorbeeld Zuco 103, Kenny B en Ruben Heine, ook de Cultuurmarkt op het Lange Voorhout. Meer dan honderd instellingen bieden hier tickets met flinke korting aan voor het aankomende seizoen. Bovendien zijn er zeepkistoptredens, verschillende workshops – van muziekles tot fotografie - en een Silent Disco.

Vrijdagavond slot het Haagse poppodium Paard zich, na een korte zomerstop, aan met een gratis muziekfestival, met de toepasselijke naam Paard van Stal. De meest uiteenlopende muziekgenres zullen voorbijkomen (Belgisch-Afrikaanse funk, indierock, postpunk, psychedelisch muziek). De Belgisch-Congoleese Baloji is de hoofdact en aansluitend kan er tot diep in de nacht worden gedanst op muziek uit de jaren ’80 en ’90.



Omdat Omroep West natuurlijk niet kan achterblijven, organiseert het deze week de Theaterweek . Op Radio West 89.3 FM kan je kaarten winnen voor voorstellingen in onze regio. Op zondag 8 september wordt deze week afgesloten met een extra lange locatie-uitzending van UIT! vanuit de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Tussen 10.00 en 16.00 uur ontvangt presentator Rogier van der Zanden muzikanten, cabaretiers, toneelmakers en schrijvers. Met live optredens van onder meer Tim Akkerman & Dorona Alberti, Zuco 103, Thijs Boontjes Dans- en Showorkest en The Legends & Michael Varenkamp.