Martien Meiland in Noordwijkerhout voor tonknuppelen: 'Hij blijft gewoon zijn ding doen'

Beroemdheid Martien Meiland was woensdag terug in zijn geboortedorp. De kasteelheer was even niet in zijn Franse Chateau Meiland te vinden, maar 'gewoon' in Noordwijkerhout voor een ouderwets potje tonknuppelen met zijn vriendengroep.

Hij neemt een aanloopje naar achter en kijkt strak voor zich uit. Publiek juicht. Losjes werpt Martien een kegel richting een houten ton. Raak. Met een sierlijk gebaar gaan zijn handen de lucht in. 'Normaal gooit 'ie altijd mis, maar nu de tv erbij is, gooit hij raak', zegt een van zijn teamgenoten. Een andere vriend vult aan: 'Met vijf biertjes erin gooi je altijd raak.'

Het is een traditie die Martien en zijn vrienden al jarenlang hebben. Tijdens de kermisweek strijden vriendengroepen op het voormalig Bavo-terrein tegen elkaar met als doel: zoveel mogelijk tonnen aan gort slaan. Ook Martiens broer Jaap is van de partij. Hoe Martien het doet? 'Goed. Hij heeft waarschijnlijk geoefend in de Franse bossen. Normaal gooit hij als een natte krant, maar dit keer heeft hij toch vrij regelmatig raak gegooid.'

Terug naar het dorp

Jaap neemt een slok van zijn bier. Ze doen al jaren mee met het tonknuppelen, vertelt hij. 'Martien doet het nu een jaar of acht, negen. Wij doen het met een vriendenkoppel al vanaf dat we een jaar of zestien waren. We doen het al verschrikkelijk lang, maar het is elke keer weer zo leuk om te doen. Gewoon een reünie. Al die oude Noordwijkerhouters die vertrokken zijn van het dorp, komen gewoon weer terug naar Noordwijkerhout om dit weer met elkaar te beleven.'

Hoe het is dat zijn broer zo'n beroemdheid is? 'Er verandert niet zo veel, hij blijft gewoon zo als ie is. Hij krijgt iets meer aandacht ja, maar hij blijft gewoon Martien en hij blijft gewoon zijn ding doen.'

'Geen sterallures'

Zijn oude dorpsgenoten vinden het erg leuk dat Martien weer een dagje in het dorp is. 'Een bekende Noordwijkerhouter is altijd mooi. Hij doet het hartstikke goed', vindt een teamgenoot. 'Het is reclame voor Noordwijkerhout', vindt een ander. Weer een ander vindt dat hij heel gewoon is gebleven en totaal geen sterallures heeft. 'Die uitstraling is perfect. Niks geen beroemdheid hier, in dit gezelschap.'

Meiland wilde niet voor de camera van Omroep West reageren. Wel liet hij weten alle aandacht vanuit zijn oude dorp erg leuk te vinden.

LEES OOK: Martien helemaal klaar voor winnen Televizier-Ring: 'Ik heb de speech al geoefend'