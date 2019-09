Definitief einde TEAN International dreigt: geen terugkeer voor 2021

TEAN International komt voorlopig niet meer terug op de tenniskalender. Het lukt de organisatie van het Alphense challengertoernooi niet om genoeg financiële middelen bij elkaar te krijgen. 'Volgend jaar is er sowieso geen TEAN International', aldus Raimond van Eck, de toernooidirecteur in ruste.

In 2017 werd het internationale tennistoernooi voor de laatste keer georganiseerd. Vorig jaar verdween het evenement dat jaarlijks in september (tegelijkertijd met de US Open in New York) werd gehouden, omdat het volgens de organisatie onmogelijk was om het benodigde bedrag aan sponsoring van 180.00 euro bij elkaar te brengen.

Daar is dit jaar geen verandering in gekomen, vertelt Van Eck. 'We zijn wel bij elkaar gekomen, maar het lijkt ons goed om een paar jaar te wachten en te kijken of er überhaupt interesse is vanuit ondernemend Alphen om het weer op te gaan pakken.'

'Geen stap terug doen'

De toernooidirecteur benadrukt dat de internationale tennisbond ATP het eisenpakket omhoog heeft bijgesteld. Zo zijn onder meer de kosten voor hospitality gestegen. 'Per saldo moeten we 50.000 euro meer sponsorgeld bij elkaar brengen om hetzelfde toernooi te kunnen organiseren. En we willen geen stap terug doen, bijvoorbeeld in prijzengeld. Dat zou een degradatie zijn, ook voor de bestaande sponsoren.'

Of en wanneer TEAN International terugkomt, kan hij nog niet zeggen. 'We willen er ons best voor doen, maar het hangt af van bedrijven die willen sponsoren. Er zijn in Alphen veel meer evenementen bijgekomen en iedereen vist in dezelfde vijver.'

Hels karwei

'Volgend jaar gaan we zeker weer bij elkaar zitten', vervolgt Van Eck. 'We moeten kijken of het evenement haalbaar is, maar het wordt een hels karwei. Tennis heeft het moeilijk. Je ziet een landelijke tendens dat ledenaantallen teruglopen en minder mensen op tennisparken komen kijken.'

TEAN International werd in 2000 voor het eerst gehouden. Sinds 2007 had het mannentoernooi de status van challenger. Jurgen Zopp uit Estland kroonde zich twee jaar geleden ten koste van de Spaanse oud-wereldtopper Tommy Robredo als laatste winnaar.