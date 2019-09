Onderzoek arrestatie Leidschendam: man in kritieke toestand in ziekenhuis

De Rijksrecherche doet onderzoek naar de arrestatie van een 22-jarige man in Leidschendam afgelopen maandag. Het OM kwam daar woensdag mee naar buiten. De man was in verwarde toestand en werd aangehouden. Bij zijn aanhouding raakte hij gewond en nu ligt hij in kritieke toestand in het ziekenhuis. Er wordt onderzocht of de arrestatie van de man volgens de regels is verlopen, aldus het OM.

Waarvan de man wordt verdacht, is niet bekendgemaakt. Hij bevond zich maandag in verwarde toestand in een huis in Leidschendam. Zijn eigen familie belde daarom de politie. Die hield de man aan. Hij verzette zich hierbij.

Toen de man op het politiebureau aankwam, is er direct een ambulance opgeroepen omdat hij gewond was geraakt bij zijn arrestatie. Over de aard van zijn verwondingen is niets bekendgemaakt. Het OM wil daarnaast niets zeggen over het lopende onderzoek.

