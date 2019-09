150 jaar DSM in Delft: 'Delft werd opeens een industriestad die floreerde'

DSM in Delft bestaat 150 jaar en dat wordt gevierd met een gratis tentoonstelling in de fabriek. DSM veranderde in 150 jaar tijd van een gistfabriek tot een wereldwijd chemieconcern. Oprichter Jacques van Marken heeft veel betekend voor het Nederlandse bedrijfsleven. 'Hij heeft het een enorme boost gegeven.'

Jacques van Marken richtte 150 jaar geleden in Delft de Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek op; een fabriek die gist leverde voor bakkerijen. 'Hij is de eerste sociale ondernemer van Nederland', weet zijn biograaf Jan van der Mast. Volgens hem was het een zeer opmerkelijke man, die alles deed voor zijn fabriekspersoneel. 'Hij wilde vooral het lot van de arbeider verbeteren. Hij heeft het pensioen bedacht, hij bedacht de ondernemingsraad en was altijd erg goed voor zijn personeel.'



Pas zeventig jaar nadat Marken het pensioen invoerde, werd het ingevoerd door de overheid. Een groot deel van de tentoonstelling in het oude kantoor is gewijd aan de oprichter.

'Delft was suf provinciestadje'

Ook de stad Delft veranderde door zijn komst. 'Het was een suf ingeslapen provinciestadje. Door deze man en zijn visie op werken en wonen werd Delft opeens een industriestad die floreerde', zegt Van der Mast.



Tegenwoordig heet de fabriek DSM en is het een wereldwijd biotechnologiebedrijf. Het andere gedeelte van de tentoonstelling gaat dan ook over wat DSM nu precies maakt. 'Vroeger werd hier gist gemaakt, tegenwoordig maken wij met microben biobrandstof en we zijn zelfs al bezig om van de restanten van planten brandstof te maken. Zo zitten we het voedselprobleem niet in de weg', zegt directeur Fedde Sonnema van Biocampus Delft.

Tentoonstelling tot 12 december

Donderdag wordt de tentoonstelling geopend door minister Eric Wiebes. De tentoonstelling is tot en met 12 december gratis te bezoeken bij DSM in Delft.

