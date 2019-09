Olympisch skikampioen Hirscher zet punt achter loopbaan

Marcel Hirscher is er klaar mee. De Olympisch skikampioen met een Haagse moeder kondigde na weken van speculatie aan te stoppen met zijn sport. De 30-jarige Oostenrijker was in zijn loopbaan onder meer goed voor vijf wereldtitels en won bij de Olympische Spelen van Pyeongchang twee gouden medailles.

De beslissing van Hirscher kwam niet als een verrassing. Media in Oostenrijk waren er al weken van overtuigd dat de slalomspecialist deze winter niet in actie zou komen. Tijdens een persbijeenkomst in Salzburg, die in Oostenrijk rechtstreeks op de televisie werd uitgezonden, kondigde Hirscher aan helemaal afscheid te nemen van de sport.

Hirscher gaat de geschiedenis in als een van de meest gelauwerde alpineskiërs. Hij won in maart van dit jaar voor de achtste keer op rij de algemene wereldbeker. Verder veroverde hij zes keer de wereldbeker slalom en zes keer die van de reuzenslalom. In zijn carrière boekte hij in totaal 67 zeges in een wereldbekerwedstrijd. Op zijn indrukwekkende erelijst prijken ook vijf individuele wereldtitels, twee wereldtitels met het Oostenrijkse team en twee olympische gouden medailles. Die gouden plakken won hij op de Winterspelen van 2018 in Pyeongchang op de combinatie en de reuzenslalom.

'Einde aan een leven'

'Het is niet dat ik van baan verander, er komt een einde aan een leven. Maar het voelt goed, ook al viel het besluit me niet licht. Het is misschien wel 10.000 keer door mijn hoofd gegaan, wel of niet stoppen', zei de in Oostenrijk mateloos populaire skiër, die vijf keer tot sporter van het jaar werd gekozen in zijn land. Hij kwam 245 keer aan de start van een wereldbeker en stond 138 keer op het podium. 'Ik denk dat ik een van de weinige mensen ben bij wie de realiteit de droom heeft overstegen. Dat is echt uitzonderlijk', aldus Hirscher, die aangaf vooral meer tijd aan zijn gezin te willen gaan besteden.

LEES OOK: Olympisch goud is geen 'must' voor skiër Marcel Hirscher: 'Geweldige carrière'