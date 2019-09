Katwijkers verplicht met de bus naar voetbalderby in eigen dorp: 'Volstrekt overbodig'

'In mijn beleving is het volstrekt overbodig.' Quick Boys-voorzitter Bart van Kruistum is op zijn zachtst gezegd not amused over de verplichte buscombi die door de autoriteiten en de KNVB is ingesteld bij de twee voetbalderby’s tussen vv Katwijk en Quick Boys deze maand. Uitsupporters mogen door deze maatregel niet op eigen houtje naar de wedstrijd. 'Het wordt veel te zwaar aangedikt', is de preses van mening.

Het duel tussen Katwijk en Quick Boys – twee aartsrivalen – wordt op zaterdag 21 september afgewerkt in de competitie. Voor dit treffen waren al maatregelen genomen, omdat supporters van Katwijk en Quick Boys een verleden met elkaar hebben. Drie dagen later wordt het duel onverwachts opnieuw gespeeld, maar dan in de tweede kwalificatieronde van de KNVB-beker.

Eerder werd al bekend dat de aftrap op zaterdag om 12.30 uur is - normaal gesproken worden wedstrijden in de tweede divisie om 15.30 uur afgewerkt -, cafés in het dorp worden drooggelegd en aanhangers van het uitspelende Quick Boys moeten met de bus naar het sportpark van vv Katwijk.

'Honderd man politie'

'Het is heel jammer dat dit zo moet. Het moet een voetbalfeestje worden en ik ben ervan overtuigd dat iedereen ernaar uitkijkt. Maar het wordt zwaar overtrokken', is de mening van Van Kruistum over de buscombi. Hij zegt vervolgens: 'Ik heb ook gehoord dat ze honderd man politie op willen trommelen, bizar. Maar ja, je hebt ermee te dealen.'

Ook vv Katwijk-voorzitter Mart Vergouwen is het met Van Kruistum eens dat het jammer is dat de autoriteiten dit besloten hebben. 'Het overgrote deel van de supporters is geen issue. Een kleinere groep zorgt ervoor dat deze maatregel nodig is. De ervaringen uit het verleden hebben geleerd dat het zo moet.'

Ritje van nog geen tien minuten

Een kijkje op Google Maps leert dat voor een afstand van 3,9 kilometer dus bussen geregeld moeten worden om supporters te vervoeren. Een ritje van nog geen tien minuten. 'Het is een gedoe man, en het kost ook nog eens een hoop geld. We hebben 1370 supporters die richting het sportpark van vv Katwijk moeten', vertelt Van Kruistum.

Dat drie dagen na Katwijk - Quick Boys in de competitie het duel nog een keer in het bekertoernooi gespeeld wordt, is een behoorlijke verrassing. Afgelopen weekend werden beide clubs aan elkaar gekoppeld in de loting. 'Als een duveltje uit een doosje kwam deze wedstrijd er achteraan. Het is heel leuk, maar wel heel veel geregel', aldus Vergouwen.

'Fantastisch'

'De wedstrijden zijn fantastisch', wil Vergouwen wel benadrukken. 'Op sportief gebied is dit het mooiste wat je kunt hebben. Maar alles wat erbij komt kijken, daar gaat iedereen wel een beetje aan voorbij. De clubs draaien op vrijwilligers, die moeten op zaterdag een topprestatie leveren, en moeten drie dagen later weer volop aan de bak. Maar iedereen doet het met liefde.'

Na de twee derby's gaan beide voetbalclubs met de autoriteiten evalueren. De voorzitters hopen dat de buscombi bij Quick Boys - Katwijk op 4 april 2020 níet nodig is.