Editors opnieuw in Den Haag met optreden in Zuiderpark

De populaire rockband Editors treedt zaterdag 27 juni op in het Zuiderpark in Den Haag. Dat heeft de Engelse band donderdagochtend bekendgemaakt. Het concert vindt plaats in het kader van de toernee voor het verzamelalbum Black Gold, dat 27 oktober verschijnt. Eerder donderdagochtend werd ook de nieuwe gelijknamige single gepresenteerd.

Editors heeft goede herinneringen aan Den Haag, want het is de vierde keer dat de band van zanger Tom Smith de Hofstad aandoet. De eerste keer was in 2006 tijdens het muziekfestival Music in my Head. Daarna keerde de band nog twee keer terug naar het Paard voor twee verrassingsconcerten. In 2007 was dat om de trouwe Nederlandse fans te bedanken. En in 2015 om het album In Dream te presenteren, dat diezelfde dag meteen het best verkochte album in Nederland werd.



Het concert in het Zuiderpark maakt volgens organisator Mojo overigens geen onderdeel uit van de 40ste editie van Parkpop, dat normaal gesproken ook in het laatste weekend van juni valt. Naar verluidt zal de organisatie van Parkpop hierover later donderdag een mededeling doen. De kaartverkoop voor het concert in het Zuiderpark begint vrijdag 13 september.