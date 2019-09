Parkpop Saturday Night wijkt voor Editors in Zuiderpark

Vanwege het concert van de Britse rockband Editors op 27 juni is er in 2020 geen Parkpop Saturday Night meer. Dat heeft de organisatie van Parkpop donderdagmiddag bekendgemaakt. Met de wijziging wil de organisatie de vernieuwing op zaterdag de komende jaren doorzetten. Daarbij wordt dus, in samenwerking met concertorganisator Mojo, op zaterdag gemikt op een grote outdoor show van een internationale act.

Parkpop wil met de nieuwe opzet het evenementenweekend in Den Haag een nieuwe impuls geven voor de toekomst: 'Den Haag kan zo blijven groeien als de muziekstad van Nederland.' Het onderdeel Parkpop DownTown in de Haagse binnenstad op de vrijdagavond zal wel gewoon blijven bestaan. De laatste zondag in juni blijft gereserveerd voor het gratis muziekfestival Parkpop, dat volgend jaar het 40-jarig jubileum viert.

Parkpop is sinds 2014 uitgebreid van één naar drie festivaldagen. Het evenement op zaterdag heette oorspronkelijk Night at the Park, maar ging sinds 2018 verder als Parkpop Saturday Night. Afgelopen zomer traden daar nog artiesten op als Nile Rodgers & Chic, Tears for Fears en Skunk Anansie. Het is niet duidelijk onder welke noemer de zaterdagavond nu verder gaat.

De kaartverkoop voor de show van Editors start op vrijdag 13 september om 10:00 uur.