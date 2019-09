Geweigerde niet-gevaccineerde kinderen op zoek naar nieuwe opvang

De vader van twee niet-gevaccineerde kinderen is op zoek naar een nieuwe opvang. Jeffrey Grüne wilde zijn kinderen naar de Haagse kinderopvang Villa Bloom brengen en had hier al een contract voor getekend. Omdat de kinderen niet gevaccineerd zijn, waren ze toch niet welkom. Grüne twijfelde over het aanspannen van een kort geding, maar gaat hier uiteindelijk niet mee door.

De desbetreffende opvang had geen duidelijk beleid over vaccineren. Omdat het contract al getekend was, zou de familie volgens een advocaat een goede kans maken in de rechtbank. 'We wilden eigenlijk een kort geding aanspannen. Ik heb geen problemen met de opvang in Den Haag zelf, alleen de directie', vertelt Grüne.

Toch gaat hij daar niet mee door. 'Als we zouden winnen, heb je altijd nog de opzegtermijn van een maand. Dan weet ik eigenlijk al dat mijn kinderen na een maand toch weg moeten.' Grüne is nu druk op zoek naar een nieuwe kinderopvang. 'We hebben nu een vriendin die wij inhuren om op te passen. Maar dat is niet voor de lange termijn.'

Opvang

Villa Bloom heeft aangegeven dat ze nu bezig zijn met het ontwikkelen van een beleid. 'We betreuren uiteraard de situatie zoals hij is', laat directeur Celine Broekhuizen weten.

LEES OOK: Niet-gevaccineerde kinderen niet welkom bij opvang: 'Weigeren mag in individueel geval'