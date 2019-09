Haagse oppositie wil toch huurwoningen in torens naast cultuurcomplex

In het centrum van Den Haag komen drie hoge nieuwe torens. Een daarvan is Adagio, de derde van links. | Beeld MVSA Architects

De oppositie in de Haagse gemeenteraad gaat een poging doen om toch sociale huurwoningen in de nieuwe torens rond het cultuurcomplex in het centrum van Den Haag te krijgen. 'Ik eis dat die woningen alsnog worden opgenomen in het plan', aldus raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij. PvdA en Partij voor de Dieren voelen ook veel voor dat idee. Dat gaan ze donderdagavond tijdens een debat over de bouw in het centrum van de stad aan wethouder Boudewijn Revis (VVD) meedelen.

De wethouder maakte eind januari van dit jaar bekend dat de veelbesproken huurwoningen in een van de torens naast het onderwijs- en cultuurcomplex (OCC) worden geschrapt. Dit omdat ze te duur zouden worden. Daardoor wil geen enkele woningbouwcorporatie ze van de ontwikkelaar kopen.

De oppositiepartijen reageerden in januari al verbolgen. Ze vinden het belangrijk dat er ook sociale woningen in de binnenstad worden gebouwd. Daarom stelden ze tientallen schriftelijke vragen over de kwestie aan Revis. Die heeft die nu beantwoord en de oppositie wil nog niet capituleren.

Drie hoge gebouwen

Naast het cultuurcomplex komen nog eens drie hoge gebouwen die het stadsbeeld waarschijnlijk nog meer gaan bepalen dan het OCC zelf. Dat project heet Sonate; de drie torens waaruit het bestaat dragen de naam Bolero, Adagio en Cantate.

Adagio is een ontwerp van MVSA Architecten, verantwoordelijk voor onder meer het Centraal Station in Rotterdam, het European Medicines Agency aan de Zuidas in Amsterdam en de nieuwbouw van het HagaZiekenhuis in Den Haag. Het komt aan de Turfmarkt, tussen de campus van de Universiteit Leiden in Den Haag en het OCC, te staan.

Naast cultuurcomplex

Bolero verrijst tussen het cultuurcomplex en de Schedeldoekshaven. Dit gebouw is ontworpen door Klunder Architecten. Dat bureau is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de President aan het Verhulstplein, een blok aan de Oude Haagweg en meerdere projecten in de Binckhorst in Den Haag.

De voorbereidingen voor de bouw van deze rond de negentig meter hoge torens zijn op dit moment in volle gang. De weg is daarvoor al omgelegd. De derde toren, net naast het Mercure hotel, is ook van Klunder. Deze Cantate wordt later gebouwd omdat hiervoor eerst het laatste nog overeind staande deel van het Nederlands Danstheater moet worden gesloopt. Dat kan pas als het OCC is opgeleverd.

Toch een akkoord

De welstandscommissie van de gemeente had aanvankelijk forse kritiek op de drie torens. Maar na aanpassing van het ontwerp, kwam er toch een akkoord.

Toenmalig wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) wilde dat in een van die torens ook sociale huurwoningen zouden komen. Daarvoor was wel extra geld nodig van de gemeente om het mogelijk te maken. Den Haag was bereid om hiervoor een miljoen euro uit te trekken. 'Het openbare gebied moet van de hele stad worden en ook de woningen moeten toegankelijk worden voor alle groepen in de stad,' was zijn redenering.

Relatief duur

Maar wethouder Revis, nu verantwoordelijk voor de bouw, maakte eerder dit jaar dus bekend dat de woningen er niet komen. Uit de antwoorden op de vragen van de kritische oppositie wordt duidelijk dat de woningen aanvankelijk in Cantate zouden komen. Maar omdat dit dus later wordt gebouwd, werden ze op verzoek van de gemeente verplaatst naar Adagio, dat sneller klaar is. En uitgerekend dit gebouw wordt relatief duur, onder meer omdat de fundering van het gebouw complex is omdat het bovenop de ondergrondse parkeergarage komt.

De oppositie ziet in de antwoorden aanleiding om toch nog eens Revis aan de tand te voelen. Bos van de Haagse Stadspartij denkt dat als de extra kosten voor de funderingsproblemen aan alle drie de torens worden toegerekend, er toch sociale woningen in kunnen worden opgenomen.

Hardere afspraken

Maar ook PvdA en Partij voor de Dieren hebben nog veel vragen. Zo pleit fractievoorzitter Martijn Balster van de PvdA voor hardere afspraken met ontwikkelaars, zodat ze in de toekomst aan hun belofte kunnen worden gehouden. 'We moeten hier echt lessen uit trekken, anders worden er veel te weinig sociale woningen in Den Haag gebouwd.'

De partijen pleiten er nu alle drie voor om de sociale woningen de laatste toren, Cantate, onder te brengen. 'Die is toch nog niet ontworpen,' aldus Robert Barker van de Partij voor de Dieren.