Barney over fotozoektocht: 'Leuk om contact te hebben met mensen uit mijn verleden'

Darter Raymond van Barneveld is op zoek naar foto’s uit de tijd dat hij nog niet beroemd was. 'Ik vind het leuk om contact te hebben met mensen uit mijn verleden', zegt Barney daarover. 'Daar is social media natuurlijk onwijs handig voor. Maar ik denk dat veel mensen denken: hij zit niet op mij te wachten, hij heeft het hartstikke druk. Integendeel, ik vind het wel leuk.'

'Die foto is op mijn oude zolderkamer genomen', vertelt de vijfvoudig wereldkampioen over de afbeelding hieronder. 'Ik had toen (1984 red.) net het Open Rotterdam gewonnen en kreeg die enorme beker. Helaas was het een wisselbokaal en moest ik hem teruggeven. Op een gegeven moment was het toernooi jaren uit de roulatie. Toen het toernooi weer terugkwam, won ik hem weer.'

Barney met de beker van de Rotterdam Open 1984 | Foto: Facebook Raymond.vanBarneveld

Zo heeft Barney bij veel foto's nog herinneringen. 'Hartstikke leuk om die foto's weer te zien', vertelt hij daarover. 'Er zijn in die tijd veel foto's door anderen gemaakt die ik nooit heb gezien. Darters met wie ik wel eens heb gespeeld, teamfoto's uit die tijd. Ik heb veel verschillende selecties doorlopen. Daar zijn foto's van. Mij lijkt het leuk om contact te hebben met de mensen met wie ik vroeger heb gegooid.'

Haaruitval

Opvallend is dat Barney op die oude foto's een enorme bos haar heeft. 'Ik ben kaal geworden door mijn helm tijdens diensttijd', zegt hij lachend. 'Ik zat veertien maanden in het leger. Toen ik eruit kwam, begon mijn haar uit te vallen.'

Uiteindelijk wil de Haagse dartlegende een boek maken met al die oude foto’s. 'Ik verzamel veel. Mijn bedrijfspand is helemaal op darts ingericht. Op zolder staan veel dozen met pins en vaantjes en natuurlijk veel foto’s. Maar in 1984 was er nog geen mobiele telefoon. Nu worden er duizenden foto’s gemaakt en doorgestuurd, dat was toen niet.'

Heb je oude foto's van Barney? Mail dan naar sport@omroepwest.nl. Wij zorgen dat de foto's bij Barney terechtkomen.

Presentator Bas Muijs in gesprek met Barney over zijn fotozoektocht

