Teruggekeerde Denzel James: 'Het had nul komma nul zin om bij Sparta te blijven'

Eind september vorig jaar stuntte Noordwijk in de KNVB-Beker door de profs van Sparta Rotterdam uit te schakelen. Smaakmaker in het elftal van Noordwijk in die wedstrijd was Denzel James. Zijn optreden leverde hem een profcontract op bij Sparta waar hij vol goede moed begon aan de voorbereiding. Maar vorige week keerde James weer terug bij Noordwijk. De droom om te slagen in het profvoetbal is uiteengespat.

'Ik heb eigenlijk alles meegedaan in de voorbereiding toen ik op een dag te horen kreeg dat Sparta 4-4-2 wilde gaan spelen en dat mijn kansen klein waren. Daar baalde ik wel van, maar ik wilde blijven vechten voor mijn plek. Maar mij werd toen duidelijk gemaakt dat het nul komma nul zin had om te blijven en dat ik mijn eigen glazen in zou gooien als ik zou blijven.'

James vervolgt: 'Toen ben ik gaan nadenken en heb besloten bij Noordwijk terug te keren. Het voelt heel vertrouwd en ik merk dat de mensen blij zijn met mijn terugkeer', vertelt de 25-jarige voetballer.

Blij

Noordwijk-trainer Kees Zethof is blij met de terugkeer van de voorhoedespeler. 'Het is natuurlijk wel onze Denzel. We vonden het al heel jammer dat hij vertrok naar Sparta. En als je dat heel jammer vindt, dan is het logisch dat je ook heel blij bent als hij dan weer terugkeert.'

James is naar eigen zeggen 'fitter dan ooit'. Hij trainde bij Sparta zes of zeven keer in de week en bij de conditionele training afgelopen week bij Noordwijk kwam hij er goed doorheen. James is inmiddels speelgerechtigd voor Noordwijk, maar of hij zaterdag gaat spelen tegen Rijnsburgse Boys is nog maar de vraag.

Niet eerlijk

'Denzel heeft de laatste drie weken geen wedstrijd meer gespeeld en je hebt toch wel een paar wedstrijden nodig om in het goede ritme te komen', zegt trainer Zethof. 'Bovendien hebben we afgelopen zaterdag heel goed gespeeld tegen Koninklijke HFC (4-1, red.), en als ik dan Denzel zou laten starten zou dat niet heel eerlijk tegenover de jongens die tegen HFC een uitstekende prestatie hebben geleverd.'

Volg de wedstrijden uit de tweede en derde divisie zaterdag live vanaf 14.00u in Zuid-Holland Sport op Radio West en Radio Rijnmond.