Arrestatie Alphense jongen (16) 'disproportioneel', 'raadsel hoe agenten gewond zijn geraakt'

De 16-jarige jongen die woensdagmiddag in Alphen aan den Rijn is aangehouden, zegt dat hij geen politieagenten heeft verwond. Dat laat zijn advocaat aan Omroep West weten. Volgens hem hadden de jongen en zijn vader juist hulp nodig. 'Een aanhouding was helemaal het doel niet.'

De vader belde woensdagmiddag 112, zegt advocaat Sander Rens. 'Het gezin zit in de hulpverlening en de afspraak is dat hij het alarmnummer kan bellen als hij een hulpvraag heeft', legt Rens uit. 'Maar zonder dat er gevraagd werd wat er aan de hand was, werd mijn cliënt hardhandig in de boeien geslagen.' Volgens de vader en aangehouden zoon 'disproportioneel'.

De politie liet donderdag weten dat de tiener werd aangehouden voor mishandeling en dat twee agenten daarbij gewond waren geraakt. 'Maar mijn cliënt verklaart dat hij onmogelijk letsel kan hebben veroorzaakt', zegt advocaat Rens. 'Het is voor hem een raadsel hoe ze gewond zijn geraakt.' Volgens de politie is een van de agenten in zijn arm gebeten en hield de ander er een gekneusd jukbeen en een gescheurd oor aan over.

'Zelfverdediging'

Op de vraag of de jongen zich verzet heeft tegen zijn arrestatie, zegt de advocaat: 'Hij is van dichtbij met pepperspray in zijn ogen gespoten en door de keiharde aanpak van de agenten is hij gaan tegenstribbelen. Het was een situatie van zelfverdediging.' Volgens de advocaat heeft de politie het verhaal dan ook verkeerd opgeschreven en is er ten onrechte opgeschreven dat zijn cliënt de agressor was.

Verder is de vader van de verdachte verbolgen over de manier waarop de politie de aanhouding naar buiten heeft gebracht. 'Ze zijn meteen gaan Facebooken en Twitteren waar dit was en dat het een jongen van 16 was. Nu weet dus iedereen wie het is.' De zaak kwam donderdag landelijk in het nieuws en werd onder meer benoemd in De Wereld Draait Door. Volgens advocaat Rens had de politie hier zorgvuldiger mee om moeten gaan.

Het gezin voelt zich in de steek gelaten door de verschillende hulpinstanties en vindt ook dat de politieagenten 'geen oog hadden voor de thuissituatie'. 'De vader was radeloos, omdat de hulpverlening veel te weinig doet.' Sander Rens wil en kan verder niet in detail treden over de problemen die er spelen.

Mochten ze vinden dat zij niet naar behoren zijn behandeld, dan kunnen ze eventueel een klacht indienen. politiewoordvoerder

De politie laat in een reactie weten volledig achter het persbericht te staan, zoals dat donderdag naar buiten is gebracht. 'We betreuren het dat de betrokkenen dit anders hebben ervaren', vertelt een woordvoerder. 'Mochten ze vinden dat zij niet naar behoren zijn behandeld, dan kunnen ze eventueel een klacht indienen.'

De 16-jarige jongen overweegt nog om zelf aangifte te doen tegen de agenten die hem aanhielden. 'Hij is juist zélf mishandeld bij de keiharde arrestatie', vertelt zijn advocaat. 'En dat zonder dat er gesproken is. Hij werd vrijwel direct aangehouden.' Voor zover bekend is de jongen niet gewond geraakt en hoefde hij niet naar een dokter, zegt Rens. 'Al weet ik niet of hij blauwe plekken of iets dergelijks heeft.'

Rechtszaak

De jongen zat vrijdag aan het begin van de avond nog vast, zegt de politie. 'Maar hij wordt binnenkort vrijgelaten. Daarna wordt hij overgedragen aan het zorgkader.' Op een later moment zal de Alphenaar zich moeten verantwoorden bij de rechter.