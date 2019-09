Chroom-6 vrijgekomen bij Amsterdamse trams; onderzoek in Den Haag loopt nog

Bij werkzaamheden aan trams in de werkplaats van het GVB in Diemen is inderdaad het kankerverwekkende chroom-6 vrijgekomen. Dat blijkt na analyse van stofmonsters die in de werkplaats zijn genomen, meldt het Amsterdamse openbaarvervoerbedrijf. Woensdag werd bekend dat ook bij het werken aan de rood-beige trams van de HTM gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Medewerkers van de HTM wachten nog op uitkomst van het onderzoek of ze ook zijn blootgesteld aan chroom-6.

Al sinds maart 2018 wordt in de werkplaats in Diemen gewerkt aan het opknappen van oude 11G- en 12G-trams. Vorige week werd ontdekt dat er in de verf op delen van de trams chroom-6 zit, waarna werkzaamheden zoals lassen, schuren en slijpen werden stilgelegd. Het was toen nog niet zeker of medewerkers in de werkplaatsen ook waren blootgesteld aan het kankerverwekkende anti-roestmiddel. Na het nemen van stofmonsters is gebleken dat er in de werkplaats in Diemen inderdaad chroom-6 is vrijgekomen.

HTM heeft de herstelwerkzaamheden aan de zogenaamde GTL-trams stilgelegd en wacht het vervolgonderzoek af. De HTM noemde de ontdekking van de stoffen 'zorgelijk'. Medewerkers zijn woensdag geïnformeerd.

