'Ik schiet een kogel door je hoofd', Delftse krijgt half jaar celstraf voor stalking

De twee vrouwen hebben 23 jaar een relatie gehad. Nadat ze uit elkaar gingen bleven ze nog twee jaar bevriend, maar daar zette de vrouw uit Den Haag eind vorig jaar een punt achter. De Delftse vrouw kon dat niet verkroppen en belde daarop haar voormalige geliefde onophoudelijk. 'Je zult je hele leven bang voor me moeten zijn', liet ze haar ex uit Den Haag weten.

Ook stond de vrouw regelmatig voor de deur van haar ex en moest ze daar door de politie weggehaald worden. In maart vertelde de Delftse tegen de wijkagent dat ze haar ex-vriendin met een hamer iets wilde aandoen. De politie vond haar ook met een hamer in haar auto bij de woning van de Haagse vrouw. 'Ik zei dat alleen maar om geholpen te worden', vertelde de Delftse vrouw twee weken geleden tijdens de strafzitting in de Haagse rechtbank.

'Kogel door je hoofd'

Eind mei dit jaar liet de Delftse weer van zich horen, via de voicemail van de Haagse vrouw. 'Als jij nog één keer de politie belt, dan schiet ik echt een kogel door je hoofd', was haar boodschap aan haar voormalige geliefde. De verdachte, die al was vastgezet maar toch weer vrijgelaten, verdween opnieuw achter de tralies.

Bij de rechtbank bleek dat de vrouw lijdt aan een bipolaire stoornis en ADHD en een tijdlang haar medicijnen niet had gebruikt. Volgens de officier van justitie pleiten de psychische problemen haar niet volledig vrij, want de Delftse had toch 'enig inzicht' in haar handelingen. De aanklager eiste twee weken geleden de celstraf die de rechtbank nu ook heeft opgelegd.

Enkelband

De Delftse mag, nu ze weer op vrije voeten komt, vijf jaar geen contact opnemen met haar ex. Ook moet ze een enkelband dragen en moet ze zich laten behandelen.

