Kritische ADO-coach Fons Groenendijk: 'De beloftes vanuit China zijn niet nagekomen'

Een incomplete selectie bij de seizoensstart, geen geld voor nieuwe spelers en rollebollende bestuurders. ADO Den Haag kan ondanks de laatste twee overwinningen in de eredivisie nauwelijks tevreden zijn over het begin van dit nieuwe voetbaljaar. Trainer Fons Groenendijk is in TV West Sport kritisch en openhartig over de gang van zaken bij zijn club.

'We waren weer niet klaar toen de competitie begon. We speelden te weinig oefenwedstrijden, bepalende spelers gingen weg en nieuwe spelers waren nog niet wedstrijdfit waardoor we een moeizame start hadden. De eerste twee nederlagen waren dan ook geen verrassing voor me', vertelt hij.

'Het is al de derde keer op rij dat we het seizoen starten met een selectie die niet compleet is. Er is geen geld om spelers te kopen, we kunnen alleen maar transfervrije buitenkansjes halen. Ach..., je went eraan bij deze club.'

Tekorten van de club

'Supporters verwijten mij dat ik geen spelers koop, zeker na de transfers van Bjorn Johnsen en Nasser El Khayati. Maar mij is vanuit de club duidelijk gemaakt dat er geen transfersommen betaald worden, ook al zijn er spelers verkocht. De opbrengsten daarvan worden in de tekorten gestopt van de club.'

'Ja, ik weet dat er toezeggingen zijn gedaan vanuit China dat de opbrengsten uit transfers deels weer geïnvesteerd kunnen worden in nieuwe spelers, maar dat is niet gebeurd. Dat er in het begin door de eigenaar (United Vansen, red.) doelen zijn gesteld als Europees voetbal en er investeringen zijn beloofd is vervelend. Daar schep je verwachtingen mee naar de achterban en naar ons. Die beloftes zijn niet nagekomen.'

Nauwelijks contact met China

'Het ziet er niet naar uit dat er bij ADO de komende jaren wél geld is om te investeren. Het is voor mij als trainer heel lastig om in te schatten wat de clubeigenaar nu eigenlijk wil. Ik heb sowieso nauwelijks contact met China, heb één keer in Peking met ze aan tafel gezeten en hoor verder weinig. Dat je als trainer bijna geen contact hebt met de eigenaar geeft wel iets aan. Dat is wel gek natuurlijk.'

'Ik denk niet dat zoiets gebeurt als de club in Nederlandse handen zou zijn. Ook zijn Jeffrey van As (technisch manager ADO, red.) en ik niet betrokken bij de aanstelling van de nieuwe directeur (ADO presenteerde medio augustus Mohammed Hamdi als nieuwe directeur, red.). Ik heb in de top gespeeld en getraind en weet over welke competenties de mensen moeten beschikken die dergelijke functies gaan vervullen, ik vind dat ze ons hadden moeten raadplegen. Maar dit geeft wel aan waar je staat als trainer bij deze club. Dat is wel duidelijk.'

Toekomst als trainer

'Of deze hele situatie iets betekent voor mijn toekomst als trainer van ADO? Nou, ik heb begin dit jaar voor twee seizoenen bijgetekend tot de zomer van 2021.'

Ga je dat contract uitdienen?

'Ik heb geen idee...'

Fons Groenendijk gaat in TV West Sport onder meer ook in op de stormachtige ontwikkeling van Milan van Ewijk en Joop Buyt gaat op bezoek bij een diehard ADO-supporter. Bekijk hieronder de hele uitzending.