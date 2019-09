'Pareltje' in de Zeeheldenbuurt gered: geen nieuwbouw naast monumentale Villa Paulowna

De Haagse Zeeheldenbuurt reageert opgelucht op het besluit van de gemeente dat er geen nieuw appartementencomplex mag worden gebouwd naast een 'pareltje' in de wijk, Villa Paulowna. 'Wij zijn heel blij dat dat niet door gaat,' aldus Gerard van den Ende van de Werkgroep Behoud Villa Paulowna. Ook in de politiek overheerst tevredenheid. 'Dit prachtige deel van Den Haag wordt nu beschermd.'

Bewoners en een aantal politieke partijen in de raad verzetten zich al jaren tegen de plannen van een ontwikkelaar voor de villa. Die wilde een aanbouw slopen en een nieuwe serre plaatsen. Mede daardoor zou ruimte ontstaan voor nieuwbouw vlak naast het monumentale pand. De bedoeling was om een grote ondergrondse garage met daarop twee gestileerde herenhuizen te realiseren. Die zouden dan plaats moeten bieden aan tien appartementen.

Geen goed idee vonden buren en politiek. Zij wezen erop dat de villa aan de Van der Spiegelstraat een grote historische waarde heeft. Het gaat om een gebouw in de 'eclectische stijl' uit 1876. Het was aanvankelijk een 'comfortabel herenhuis' en werd vervolgens een residentie voor een ambassadeur en laten nog de vestiging van de Kamer van Koophandel.

Gaafheid

Een bureau dat onderzoek deed naar de waarde van het pand en een 'bouwhistorische verkenning' opstelde, constateerde: 'De villa is van architectuurhistorische waarde; er is sprake van gaafheid van hoofdvorm, detaillering en het toegepaste materiaal, zowel wat betreft het exterieur als gedeelten van het interieur.' Het pand – behalve de aanbouw uit 1937 - is dan ook een Rijksmonument en ligt in een beschermd stadsgezicht.

De gemeente liet de ontwikkelaar dan ook een paar jaar geleden al weten dat de plannen om er pal naast nieuwbouw te plegen, niet op steun konden rekenen. Een wijziging van het bestemmingsplan die nodig was, zou niet worden verleend.

Kleinere wijzigingen

Wel wil de gemeente meewerken aan de sloop van de niet-monumentale aanbouw om er een nieuwe serre voor in de plek mogelijk te maken en wat kleinere wijzigingen aan het pand.

Volgens wethouder Boudewijn Revis (VVD, stadsontwikkeling) heeft de ontwikkelaar bezwaar gemaakt tegen de weigering en loopt die procedure nog. Toch wil hij voet bij stuk houden. Mede omdat coalitiepartijen Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks hierover afspraken hebben gemaakt. 'Monumentale panden zijn beeldbepalend voor het eigen Haagse karakter en daarmee van grote waarde. Daarom zorgen we goed voor deze parels in de stad,' staat in het coalitieakkoord. Revis is daarom duidelijk: 'Het huidige initiatief kan niet doorgaan. We willen deze karakteristieke straat en buurt behouden.'

Verzetten

De buurt is eigenlijk ook tegen de sloop van de aanbouw en andere aanpassingen aan het pand en zal zich daartegen ook blijven verzetten, vertelt Van den Ende van de werkgroep. Maar tegelijk zijn de bewoners nu blij dat de grotere nieuwbouw er niet komt.

Dat geldt ook voor VVD, GroenLinks en ChristenUnie/SGP in de gemeenteraad. Die partijen stelden in het verleden meerdere malen kritische vragen over de ontwikkelingen in de Van der Spiegelstraat.

Onwenselijk

VVD'er Jan Pronk: 'We zijn blij dat wethouder Revis dit net zo onwenselijk vindt. Doordat deze drie partijen samen optrekken, hebben we dit belangrijke succes weten te behalen en blijft dit prachtige deel van Den Haag met zijn unieke architectuur beschermd.'

GroenLinks-raadslid Mariëlle Vavier: 'Dit is een goed voorbeeld van hoe bij de groei van de stad de bestaande wijken worden ontzien. We willen alleen nog bouwen op de daarvoor geschikte locaties.' En Pieter Grinwis CU/SGP sluit zich daarbij aan. 'Het is goed dat we als stad hier een streep trekken en dat nu klip en klaar is dat dit unieke stukje Den Haag behouden blijft. Sommige gebouwen en hun unieke omgeving moet je koesteren zoals ze zijn, juist vanwege hun schoonheid.'