Tony Neef kijkt ogen uit in speciale Radio West-tram

Musicalster Tony Neef was vrijdag een van de gasten tijdens de eerste uitzending van Studio Haagsche Bluf vanuit de speciale Radio West-tram die op lijn 16 in Den Haag reed. Hij keek zijn ogen uit en zag Den Haag, waar hij al vaak optrad, eens van een hele andere kant. Geholpen door tips van luisteraars die ook in de tram zaten. 'Goh is hier een homobar?'

In september en oktober komt de uitzending van Studio Haagsche Bluf iedere vrijdag vanuit de Radio West-tram. Gasten reizen mee, maar ook luisteraars kunnen erbij zijn.

Een van de gasten vrijdag was musicalster Tony Neef. Hij speelde in Miss Saigon, Beauty and the Beast en vorig jaar nog The Addams Family. Begin volgend jaar speelt hij in 'Haal het doek maar op'. Neef komt voor zijn werk vaak in Den Haag, maar veel meer dan het theater ziet hij dan niet. 'Ik had geen idee dat Den Haag zo leuk is', zegt hij terwijl de tram langs de Grote Kerk rijdt. 'Ik moet toch wat vaker de stad in als ik hier speel zie ik al. Goh is hier een homobar?'

Over zijn nieuwe productie Haal het doek maar op is Neef enthousiast. 'Dat wordt een feest der herkenning. Maar het begin is niet vrolijk. Het begint namelijk met een begrafenis. Ik speel Rolf en ik ben niet de sympathiekste. Maar de bezoeker zal er uiteindelijk zeker vrolijk van worden.' De musical zal in onze regio te zien zijn in Rijswijk.

