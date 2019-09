Man na arrestatie overleden in het ziekenhuis

De 22-jarige man uit Leidschendam die afgelopen maandag in verwarde toestand werd aangehouden, is in het LUMC overleden. Dat zegt de familie tegen Omroep West. Het Openbaar Ministerie bevestigt het overlijden. De man belandde na zijn arrestatie in kritieke toestand in het ziekenhuis. De Rijksrecherche onderzoekt op aanwijzing van het Openbaar Ministerie of de arrestatie van de man volgens de regels is verlopen.

De man bevond zich maandag in verwarde toestand in het huis van zijn ouders in Leidschendam. Zijn eigen familie belde daarom de politie. Volgens de politie werd de man aangehouden en verzette hij zich tijdens de arrestatie. Toen de man op het politiebureau aankwam, werd geconstateerd dat hij in een 'zorgelijke toestand' verkeerde. Er werd een ambulance opgeroepen die hem naar het ziekenhuis bracht.

Volgens de familie van de 22-jarige man is de arrestatie anders gegaan. Zij zeggen dat de man zich niet heeft verzet en zonder verwondingen uit huis is gehaald. Dat hij in kritieke toestand naar het ziekenhuis is gebracht, doet hen vermoeden dat er iets gebeurd moet zijn op het politiebureau of in een politiecel.

Enorme bloeduitstortingen

De zussen van de overleden man hebben foto's en filmpjes van de arrestatie van hun broer. Een verslaggever van Omroep West heeft deze beelden bekeken. Op een foto is te zien dat de man aan de beademing in het ziekenhuis ligt. Er is een enorme bal en bloeduitstorting te zien onder zijn linkeroog. Een andere foto laat een enorme bloeduitstorting zien onder zijn tepel, op zijn buik. Volgens de zussen heeft de man ook blauwe plekken en schaafwonden op zijn benen en knieën, maar daar heeft onze verslaggever geen foto's van gezien.

Op filmpjes die gemaakt zijn in het huis van de familie is te zien dat de verwarde man in de badkamer zit. De deur is dicht. Het raampje daarboven is weg, dat zou de man er volgens zijn familie in paniek uit hebben geslagen. Door het raampje is te zien dat de man met een handdoek zwaait en hard schreeuwt. Meerdere agenten staan in de gang.

Geen verzet te zien

Vervolgens toont de familie onze verslaggever een andere foto, waarop te zien is dat een groepje agenten met hun armen tegen de deur van de badkamer duwen. Volgens de zussen van de man wilden de agenten de deur tegenhouden.

Tenslotte is op een video te zien dat de man uit de badkamer komt. Hij schreeuwt en slaat wartaal uit. Onze verslaggever hoort de man op de beelden schreeuwen, maar ziet niet dat hij zich verzet tegen de agenten die hem vasthouden. Een andere agent staat achter hem en heeft zijn hand onder de kin van de man. Een bloeduitstorting onder het oog is niet te zien.

Drugs

Doordat de man uiteindelijk in kritieke toestand in het ziekenhuis belandde, vermoedt de familie dat er iets gebeurd moet zijn op het politiebureau of in een politiecel. De lever, nieren en darmen van de man werkten niet meer. Ook zou hij 'enige schade' aan zijn hersenen hebben gehad.

Volgens de zussen hebben de artsen voorzichtig gezegd dat er wel sprake moet zijn geweest van iets hardhandigs of iets met geweld. In eerste instantie werd de man naar het Westeinde gebracht. Daar werd gezegd dat ze drugs in het lichaam van de man hebben aangetroffen.

Kleren zijn spoorloos

De familie laat Omroep West weten ook op zoek te zijn naar de kleding van de man. Ze zeggen dat hij om 1.30 uur is aangehouden, maar pas om 4.00 uur bij het ziekenhuis is afgezet. Zijn kleding was toen weg en is nog altijd spoorloos. De familie vraagt zich af waar de kleren zijn.