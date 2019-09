Massale bomenkap in Vlietland voorlopig uitgesteld

Het kappen van grote bospercelen in recreatiegebied Vlietland wordt uitgesteld. Dat laat een woordvoerder van de provincie Zuid-Holland weten. Vanwege essentaksterfte zijn de bomen in slechte staat, wat de veiligheid van de bosbezoekers in gevaar brengt. Een op de tien bomen zou daarom worden verwijderd, maar daar wacht de provincie nu mee.

De bomenkap wordt uitgesteld vanwege een juridische procedure die is aangespannen door natuurorganisaties die tegen de kap zijn. 'Om de veiligheid voor bezoekers te blijven waarborgen, is kappen noodzakelijk. Tegelijkertijd constateren we een grote maatschappelijke betrokkenheid bij het recreatiegebied', laat de woordvoerder weten. 'Zorgen zijn er bij hen over het effect van de kap op de kwaliteit en natuurwaarden van het gebied. Ook omdat er een juridische procedure is aangespannen vinden wij het als provincie niet wenselijk hangende de procedure te beginnen met de kap.'

Volgens de woordvoerder wordt het gebied goed in de gaten gehouden op eventuele vallende takken uit bomen. 'Wij denken hierbij aan het afsluiten van delen van het recreatiegebied met hekken om te voorkomen dat takken op bezoekers vallen.' Tot wanneer de bomenkap is uitgesteld is nog niet duidelijk. Volgens de woordvoerder wil de provincie vanwege het dreigement van een rechtszaak 'eerst het een en ander juridisch goed uitzoeken'.

