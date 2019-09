Noordwijkse Ton zoekt vrouw uit Gelderland: 'Aanspraak in de bus was leuk'

Ton Dekker uit Noordwijk is naarstig op zoek naar een vrouw uit Gelderland. Hij ontmoette de vrouw op Tweede Paasdag in de bus van Beekbergen naar Apeldoorn. Hij heeft Omroep Gelderland ingeschakeld bij zijn zoektocht.

Dekker gaat al jaren op vakantie in Beekbergen. In de bus raakte hij gezellig aan de praat met een vrouw toen ze langs een winkel met 'merkwaardige' etalagepoppen reden. Voordat ze uitstapten gaf de vrouw haar naam en telefoonnummer aan Ton met de mededeling: 'Als je weer een keer op vakantie bent in Beekbergen, kom dan gezellig een kopje koffie bij mij drinken.'

Dat liet Ton zich geen twee keer zeggen, dus toen hij vorige maand weer in Beekbergen op vakantie was wilde hij de vrouw bellen. Toen pas kwam hij erachter dat het nummer niet klopt, het waren maar negen cijfers. Ook kon hij het handschrift niet meer lezen. 'Clara of Carla de Bok of te Bakkem moet het zijn. Ze schreef het in alle haast op, omdat ik mijn trein moest halen', zegt Ton tegen Omroep Gelderland. Hij heeft nog in het telefoonboek gekeken en geprobeerd het ontbrekende cijfer te achterhalen, maar tevergeefs.

'Al is het maar vriendschappelijk'

De zoektocht naar Clara of Carla is dus begonnen. Hij herinnert zich dat ze lang en tenger was en kort bruin haar had. Ook weet Ton nog dat ze dicht bij het station woonde en dat ze in het onderwijs heeft gewerkt. 'Ik ben niet wanhopig op zoek, maar haar aanspraak in de bus vond ik leuk. Als is het maar vriendschappelijk, dan ben ik al blij', aldus Ton.

