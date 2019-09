'Laten slingeren patiëntendossier is strafbaar feit'

Het HagaZiekenhuis doet onderzoek naar het laten slingeren van een dossier met allerlei gevoelige gegevens van patiënten. De lijst lag in een winkelkarretje in Rijswijk en was gebruikt als boodschappenlijstje. 'Het laten slingeren van dit soort gegevens is een strafbaar feit', zegt Jeroen Terstegge van de Vereniging Privacy Recht.

De lijsten werden gevonden door een man die boodschappen ging doen. In het karretje lag een boodschappenbriefje, maar toen hij het openvouwde verscheen er een dienstoverdracht van Verpleegafdeling 10A. Het HagaZiekenhuis bevestigt dat deze papieren van het ziekenhuis zijn. 'We zijn zeer geschokt, en dan druk ik me zachtjes uit', zegt hoofdcommunicatie Marnix Beekmans.

Het is niet de eerste keer dat het HagaZiekenhuis in het nieuws komt omdat privacygevoelige informatie openbaar wordt, of wordt ingezien door onbevoegden. 'Gelet op de omvang van het vorige incident, zou het zo kunnen zijn dat de cultuur in het HagaZiekenhuis niet deugt', zegt Terstegge. Bij realityster Barbie neusden tientallen medewerkers in haar dossier, terwijl ze er niets te zoeken hadden.

'Cultuur is moeilijk te veranderen'

Volgens Terstegge is er bij het Haga dus mogelijk sprake van een cultuurprobleem: 'En een cultuur verander je niet van vandaag op morgen. In het ergste geval kan het ook betekenen dat je afscheid moet nemen van bepaalde mensen.' Terstegge denkt dat de persoon die verantwoordelijk is voor het meenemen van het lijstje waarschijnlijk zijn of haar baan verliest. Maar er kan ook een tuchtzaak volgen.

Bovendien is het meenemen van dit soort informatie ook strafbaar volgens het wetboek van strafrecht. 'Maar het gaat hier om een zogenoemd 'klachtdelict' en dat betekent dat de patiënt zelf aangifte moet doen tegen degene die hiervoor verantwoordelijk is.'

Procedures vertrouwelijke documenten

Iedereen die in een ziekenhuis werkt tekent een geheimhoudingsverklaring waarin bijvoorbeeld staat dat je geen documenten mee naar huis mag nemen. Er zijn op een dag wel verschillende overdrachtsmomenten waarop lijsten zoals die van het HagaZiekenhuis worden geprint. Een arts of een arts-assistent maakt dan vaak nog wat aantekeningen op het formulier en draait zijn of haar dienst.

Na afloop moet het formulier worden weggegooid. Niet in een normale prullenbak, maar in een papierbak die speciaal bedoeld is voor privacygevoelige informatie. Als die bak in een ruimte staat waar ook patiënten of bezoekers kunnen komen, moet je de papieren door een gleuf duwen en is het bijna onmogelijk om het eruit te vissen. In afgesloten ruimtes die enkel voor medisch personeel toegankelijk zijn kan het wel voorkomen dat het een bak zonder slot is. Deze procedures gelden ook in het HagaZiekenhuis.