Winst debutanten Noordwijk en Quick Boys, verlies 'oude rotten' Scheveningen, Katwijk en Rijnsburg

Door onder andere twee doelpunten van Berry Powel heeft Katwijk met 2-3 verloren van GVVV. Twintig minuten voor tijd maakte de 39-jarige spits, bij een 2-2 stand, het winnende doelpunt voor de ploeg uit Veenendaal. De nederlaag betekent het eerste puntenverlies van Katwijk dit seizoen. In een levendige derby heeft Noorwijk met 0-1 gewonnen van Rijnsburgse Boys. De debutant in de tweede divisie eindigde de wedstrijd met negen man door twee rode kaarten.

Noordwijk was de betere ploeg de eerste helft en verzuimde om met een ruime voorsprong de kleedkamer op te zoeken. Uiteindelijk kon alleen Raïes Roshanali scoren. Na een kwartier ramde hij een bal snoeihard in de kruising.

De tweede helft liet Rijnsburgse Boys zien ook te kunnen voetballen. 'De Uien' kregen kansen en vooral Jeffrey Jongeneelen en Jeroen Spruijt waren dicht bij een doelpunt. Aan de andere kant waren Tjeerd Westdijk en Sabir Achefay dicht bij een Noordwijkse goal.

Noordwijk tweede

Uiteindelijk hielp Noordwijk Rijnsburgse Boys een handje. In de slotfase kregen Guy Smith en Westdijk hun tweede gele kaart en stond de debutant met negen man. 'De Uien' pakten het cadeautje niet uit en moesten de eerste nederlaag van het seizoen slikken. Noordwijk staat met zeven punten knap tweede in de tweede divisie.

Tommy Bekooy heeft zijn visitekaartje bij Quick Boys afgegeven. De aanvaller maakte alle doelpunten voor de Katwijkers tijdens de 3-1 overwinning op Jong Volendam.

Klein protest

Voorafgaand aan de wedstrijd was er een klein protest van de Quick Boys-spelers tegen de verplichte buscombi voor de derby tegen Katwijk. Die wedstrijd vindt over twee weken op sportpark De Krom plaats.

Quick Boys had nog maar één punt in de competitie voordat de wedstrijd tegen Jong Volendam begon. Na een kwartier opende Bekooij de score uit een strafschop. Vlak na rust zorgde hij met een schitterende vrije trap ervoor dat het publiek op Nieuw Zuid voor de tweede keer kon juichen.

Slim passje

Nadat Martin van Eeuwijk met een slim passje Bekooij alleen voor de keeper zette, was het gedaan met alle Volendamse hoop: 3-0. De Wijdbroeken deden nog wel wat terug, maar dat doelpunt was puur voor de statistieken.

Scheveningen wacht nog steeds op het eerste punt in de tweede divisie. De ploeg van John Blok verloor op bezoek bij ASWH voor de derde keer dit seizoen. De wedstrijd in Hendrik-Ido-Ambacht ging gelijk op, maar de thuisploeg ging beter met de kansen om.

Weinig te duchten

GVVV had in de eerste helft weinig te duchten van Katwijk. De ploeg uit Veenendaal maakte na een kwartier via Danny de Leeuw het openingsdoelpunt. Het drama voor de thuisploeg werd nog groter toen doelman Ricardo Kieboom na een halfuur spelen in de fout ging. Hij liet een houdbaar schot van Wesley Goeman glippen en zag good old Berry Powel die blunder doeltreffend afstraffen.

Een andere goaltjesdief, Marciano Mengerink, deed op slag van rust iets terug voor de oranjehemden. Hij speelde zichzelf knap vrij en deed waarvoor hij betaald wordt: scoren. De 2-1 die hij op scorebord zette was tevens de ruststand.

Tegenaanvallen

Meteen na rust trok Mike van den Ban de stand al gelijk. De aanvaller maakte zijn derde competitietreffer in evenveel wedstrijden. Katwijk zette door en GVVV kon alleen maar tegenhouden. In één van de sporadische tegenaanvallen was het direct raak. Wederom Powel zette de Veenendalers op voorsprong: 2-3.

In de tachtigste minuut kwam GVVV met tien man te staan toen Tom Oostinjen zijn tweede gele kaart kreeg. Katwijk probeerde daarna nog wel de gelijkmaker te forceren, maar kwam van een koude kermis thuis.

Scoreverloop wedstrijden tweede divisie:

14.00 uur

Katwijk - GVVV: 2-3 (1-2)

0-1 De Leeuw

0-2 Powel

1-2 Mengerink

2-2 Van den Ban

2-3 Powel

15.00

Quick Boys - Jong Volendam: 3-1 (1-0)

1-0 Bekooij

2-0 Bekooij

3-0 Bekooij

3-1 Tol

15.00

Rijnsburgse Boys - VV Noordwijk: 0-1 (0-1)

0-1 Roshanali

15.30

ASWH - Scheveningen 2-0 (2-0)

1-0 Loukili

2-0 Bijl

