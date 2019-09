Ter Leede en FC Lisse verliezen wederom, VVSB boekt eerste overwinning

Ter Leede-trainer Roodakkers over wissel van Ottelo: 'Hij stond al onder de douche toen wij in de rust binnenkwamen'

Ter Leede heeft net als vorige week een nederlaag moeten slikken. In eigen huis was Harkemase Boys met 0-2 te sterk door twee doelpunten van Henny Bouius. VVSB heeft eindelijk het zoet van de overwinning geproefd. Op bezoek bij Excelsior ’31 in Rijssen won de ploeg van Eric Meijers met 0-2.

FC Lisse wacht nog altijd op de eerste punten in de derde divisie. Het bezoek aan Sparta Nijkerk was een pijnlijke expeditie. De Bollenstreekbewoners verloren met maar liefst 4-1.

Het enige doelpunt van een geel-blauw shirt kwam op naam van Rik Vermeulen. Toen stond Sparta Nijkerk al met 2-0 voor. Vermeulen kopte een voorzet van Luca Tarani binnen.

Boze Van Otterlo

Het eerste bedrijf ging redelijk gelijk op. Na een half uur kwam de Friese spits Pier Veldman in een één-op-één-duel met Ter Leede-doelman Michael Bekkers. Hij faalde jammerlijk. Even later was het Ter Leede dat de kans had op de openingstreffer. Onder andere Jeffrey Bok en Robert Steemers miste een kans.

Vlak voor rust was het gedaan met het blanco scoreformulier. Henny Bouius ontsnapte uit de rug van de Sassenheimse verdediging en maakte zijn vierde doelpunt van het seizoen. Met een 0-1 achterstand zocht Ter Leede de kleedkamer op. In de kleedkamer bleef Ian van Otterlo achter. De middenvelder was boos onder de douche gestapt en trainer Steef Roodakkers moet hem noodgedwongen wisselen.



Vleugellam

Na rust was het wederom Bouius die kon scoren. Na goed terugleggen maakte hij zijn vijfde competitiedoelpunt. De tweede helft was Ter Leede vleugellam en creëerde de club amper kansen. Zodoende gingen de drie punten uiteindelijk mee naar Friesland

Na een gelijkspel en een nederlaag heeft VVSB eindelijk gewonnen in de derde divisie. Dankzij doelpunten van Felitciano Zschusschen en een eigen doelpunt van Mirko Zwiers werd Excelsior ’31 verslagen.

Eigen doelpunt Zwiers

Vlak voor rust schoot Zschusschen op het been van verdediger Zwiers en zag de bal prompt het net in verdwijnen. Vlak na rust vergaten Frans van Niel en Tomas Arroyo de score uit te breiden. Dit deed goudhaantje Zschusschen uiteindelijk wel. Een kwartier voor tijd zorgde hij met de 0-2 ervoor dat de drie punten mee terug naar de Bollenstreek gaan.

Scoreverloop wedstrijden derde divisie:

14.30

Ter Leede - Harkemase Boys: 0-2 (0-1)

0-1 Bouius

0-2 Bouius

14.30

Excelsior '31 - VVSB: 0-2 (0-1)