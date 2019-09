Spetters vliegen in het rond tijdens finaleweekend NK Kanopolo Den Haag

Recreatiegebied De Uithof was dit weekend het kloppend hart voor iedereen die van kanopolo houdt. Tijdens het slotweekend van het Nederlands Kampioenschap in Den Haag ging het er in verschillende klassen soms hard aan toe. Bij deze spectaculaire sport moet de bal in een net worden gegooid en zitten de vijf spelers per team in een kano. En de leukste regel? 'Dat je mag worden omgeduwd als je de bal hebt.'

Het is dus geen sport voor mensen die bang zijn aangelegd, want wie wordt omgeduwd hangt met zijn kano op z'n kop in het water. 'Dat maakt de sport wel spannend natuurlijk. Je moet dus goed kunnen rollen. Als je wordt omgeduwd moet je weer omhoog kunnen komen', legt Niek Knaap van kanovereniging De Windhappers uit.

Volgens Knaap is het best een moeilijke sport om te leren en is het hard werken tijdens een potje kanopolo. 'Als je het eenmaal kan is het fantastisch dat je je bovenlijf heel erg gebruikt, maar ook je onderlijf om die boot goed te kunnen bewegen. Bovendien moet je balans kunnen houden als je met je handen de bal moet overspelen.'

Helemaal afgedroogd

Kanopolo heeft veel weg van basketbal, hockey en handbal, maar dan met een kano op het water. En je moet ook klappen kunnen incasseren zo blijkt. Niet zelden delen spelers onderling bodychecks uit zoals bij ijshockey, of gaat een peddel rakelings langs een gezicht. Spelers dragen niet voor niets een helm met een gezichtsbeschermer.

Vanwege de zwaarte van de sport duren de wedstrijden 'slechts' twee keer tien minuten met drie minuten pauze ertussen. 'Het is een hele explosieve sport. Dus na twee keer tien minuten ben je helemaal afgedroogd', gaat Knaap verder.

De Windhappers

Zo ruw als het er op het water aan toe gaat, zo gemoedelijk is het langs de kant. Kanoverenigingen uit heel het land, van Limburg tot aan Noord-Holland, komen meerdere keren per jaar samen tijdens dit soort NK-weekenden. 'Dan is het ook erg gezellig', vertelt Knaap enthousiast. 'Het is één grote kanofamilie.'

In het finaleweekend werd in verschillende klasses gestreden om de nationale titels. Bij de junioren was het de jeugd van Waterwolf uit Cruquius de sterkste. Bij de senioren waren het zowel in de derde als tweede klasse De Zwetplassers uit Wormer die de titel binnen wisten te halen. In de eerste klasse was het Groningen B die uiteindelijk het sterkst bleek te zijn. Thuisvereniging De Windhappers wist dan wel geen titel te pakken, maar eindigde in de eerste klasse met een derde plaats wel op het podium.

