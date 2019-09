Ter Leede moet gedwongen wisselen doordat sterspeler Van Otterlo boos gaat douchen

Ian van Otterlo is één van de belangrijkste spelers van Ter Leede. Toch moest coach Steef Roodakkers hem in de rust van de wedstrijd tegen Harkemase Boys (0-2 verlies) wisselen, de middenvelder was namelijk boos gaan douchen. Zijn coach Steef Roodakkers weet niet precies waarom de speler kwaad was. 'Of op zichzelf of onterechte beslissingen van de scheidsrechter', zei de Leidenaar.

'Medespelers zeiden wissel hem maar', vertelt Roodakkers vervolgens. 'Voor ons (technische staf red.) was daarom de keuze: wisselen of niet? Wat er toen is gezegd laat ik even in het midden. Dat bespreken we maandag. Maar in het verleden zijn er ook dingen gebeurd. Er zitten hem wat dingen dwars. Bij de minste of geringste tegenslag slaat hij een beetje door.'

LEES OOK: Ter Leede en FC Lisse verliezen wederom, VVSB boekt eerste overwinning