'Good old' Berry Powel (39) doet Katwijk pijn: 'Mooi dat ik nog mensen kan verrassen'

Hij wordt weleens 'killer' of 'huurmoordenaar' genoemd. Feit is dat Powel doelpunten maken tot een kunst heeft verheven. Als profvoetballer toonde hij zich trefzeker in de eredivisie bij clubs als FC Den Bosch, De Graafschap en FC Groningen. Alleen bij ADO Den Haag bleven de goals een beetje uit.

De afgelopen jaren scoort Powel er nog steeds lustig op los in het amateurvoetbal. Dit seizoen is hij via Kozakken Boys, IJsselmeervogels en DVS ’33 terechtgekomen bij GVVV. Zijn eerste basisplaats bekroonde hij zaterdag door twee keer te scoren tegen Katwijk, een titelkandidaat in de tweede divisie.

Op snelheid aftroeven

'Elke goal is even lekker, of het nou een intikkertje is of niet', geeft de afgetrainde Amersfoorter aan. Opvallend was dat hij bij zijn winnende treffer zelfs de verdediging van Katwijk op snelheid kon aftroeven. 'Volgens mij was bij ons ook iedereen op de bank verrast. Mooi dat ik nog mensen kan verrassen.'

Katwijk-verdediger Bennie van Noord, één van de slachtoffers, was minder verrast. 'Ik ken Berry nog van dertien jaar geleden. Toen speelde hij bij De Graafschap en liep hij me er ook al uit.' Van Noord verdedigde destijds de clubkleuren van Cambuur Leeuwarden.

'Ongelofelijk op die leeftijd'

Powels trainer Niek Oosterlee heeft lovende woorden over voor zijn 'pupil'. 'Berry is gewoon een heel goeie spits', aldus de Alphenaar, zelf ooit bepaald geen onverdienstelijke aanvaller bij ARC, UVS, Rijnsburgse Boys en RCL. 'En superfit, ongelofelijk op die leeftijd. Ik was al een paar jaar gestopt.'

'Hij onderhoudt zijn lichaam goed', vervolgt Oosterlee. 'Een fijne vent om mee samen te werken. En hij heeft zoveel ervaring, hij schrikt niet meer voor de goal. Dat eerste doelpunt was een tikkertje, die had ik ook nog wel kunnen maken. Maar die tweede maakt-ie fantastisch af. Op snelheid, een 39-jarige man…'

Hoe lang nog?

Sinds 1 juli werkt Powel parttime als coördinator scouting bij zijn oude club De Graafschap. De vraag is hoe lang hij het nog vol kan houden in de top van het amateurvoetbal. 'Dat weet ik niet. Ik bekijk het altijd per seizoen. Zolang ik het nog leuk vind en het fysiek gaat, ga ik nog door.'

Hij besluit met een grote lach op zijn gezicht: 'Ik ben een liefhebber, het blijft een mooi spelletje. En zolang het goed gaat, moet je ervan genieten.'

