Groot onderzoek na vondst dode vrouw op straat

De politie is zondagmiddag nog altijd bezig met een onderzoek in de Van Ruysbroekstraat in Den Haag. Daar werd zondagochtend rond 7.00 uur het levenloze lichaam van een vrouw op straat gevonden.

Een woordvoerder kan nog niet zeggen of er sprake is van een misdrijf. 'We houden nu nog altijd rekening met meerdere scenario's', zegt ze. De stoep waar de vrouw werd gevonden is afgezet met zwarte schermen. Ook is een tent neergezet binnen de schermen.

Rechercheurs van forensische opsporing zijn ter plaatse en doen onderzoek op straat, maar ook in het portiek waar het lichaam voor lag.

Man aangehouden

Het lichaam van de vrouw werd door iemand gevonden die door de straat liep. Die belde de hulpdiensten, maar hulp mocht niet meer baten. Er is een man aangehouden die met zakken over zijn handen en met handboeien om is afgevoerd. De man stapte zelf heel rustig in een politieauto. De woordvoerder zegt dat wordt onderzocht of de man iets te maken heeft met de dood van de vrouw.