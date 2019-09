Westlandia moet wéér late tegentreffer slikken, Quick en Jong ADO verliezen

Niet voor het eerst dit seizoen zag Westlandia een overwinning in de slotfase van de wedstrijd uit zijn handen glippen. Nadat de Naaldwijkers vorige week tegen HSC '21 al in de laatste minuten een voorsprong weggaven, ging het zondag ook tegen hekkensluiter UNA mis: 1-1.

UNA kreeg in de eerste twee wedstrijden in totaal acht goals tegen, en dus hield de coach van de bezoekers er tegen Westlandia een wat defensievere tactiek op na. Dat was lange tijd succesvol, totdat Vince van der Knaap in de 73e minuut uithaalde. De vervanger van Giovialli Serbony schoot via de onderkant van de lat raak, 1-0.

Westlandia leek de overwinning in de tas te hebben, zeker toen in de laatste minuut de muziek uit de speakers schalde voor de 2-0. Die goal werd echter afgekeurd, waarna UNA nog één poging waagde. Sten Senders kroonde zichzelf tot matchwinner. Hij zette op het laatste moment de gelijkmaker op het scorebord.

Blessure Duplan

Edouard Duplan was er zondag niet bij en trainer Marcel Koning is hem ook nog wel even kwijt. De Franse oud-speler van ADO Den Haag liep vorige week in de wedstrijd tegen HSC '21 een blessure op en ligt er met twee gebroken ribben minimaal zes weken uit.

Jong ADO Den Haag en Quick blijven puntloos onderaan bungelen. Ook tegen Groene Ster, dat uit de eerste twee wedstrijden het volle punt van zes punten behaalde, kon Quick niet winnen. Cem Unal maakte na een half uur de enige treffer van de middag.

Pak slaag

Vorig weekend kreeg Jong ADO nog een pak slaag van SV OSS 1920. Zondag bleef de schade tegen OFC nog enigszins beperkt. Via Lance Duijvestijn nam Jong ADO na een krap half uur spelen de leiding, maar direct na de openingsgoal lag de bal er aan de andere kant in.

In het laatste kwartier verzekerde OFC zich van de overwinning. Nadir Achahbar gaf zijn tegenstander een lichte duw in het eigen strafschopgebied en zag de scheidsrechter een penalty aan OFC geven. Dat buitenkansje lieten de bezoekers niet onbenut.

Scoreverloop wedstrijden derde divisie:

14.00

Westlandia - UNA: 1-0 (0-0)

1-0 Vince van der Knaap

1-1 Sten Senders

14.30

Groene Ster - Quick: 1-0 (1-0)

1-0 Unal

Jong ADO Den Haag - OFC: 1-2 (1-1)