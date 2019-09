Vinder patiëntengegevens: 'Ook de politie stond wel vreemd te kijken'

Martijn wist niet wat hem overkwam toen hij tijdens het boodschappen doen een blaadje vond met de gegevens van negentien patiënten van het HagaZiekenhuis. 'Ook de politie stond wel te kijken dat dit zo maar in een boodschappenwagentje gevonden wordt', vertelt de vinder die niet met zijn volledige naam in de publiciteit wil. Het ziekenhuis geeft in een reactie aan dat het inmiddels alle negentien betrokkenen heeft ingelicht over het datalek.

Martijn was vrijdagavond met zijn partner in een supermarkt in Rijswijk toen hij de vertrouwelijke informatie vond. 'We hadden een karretje nodig en we zagen een papiertje liggen. Het drukte een beetje door. Ik ben het open gaan vouwen en zag alle patiëntengegevens. Er staan negentien namen op en het was dus best wel groot. Gaandeweg het boodschappen doen heb ik besloten om toch maar de politie te bellen en ik kon het afgeven op het bureau. Ook daar stond men wel te kijken dat dit zo maar in een boodschappenwagentje gevonden wordt.'

Het HagaZiekenhuis heeft zaterdag alle negentien patiënten ingelicht. 'Directievoorzitter Carla van de Wiel heeft iedereen persoonlijk benaderd of heeft contact gehad met de contactpersonen van de patiënt. We hebben daar de tijd voor genomen, want we vinden het belangrijk om het goed te doen.'

Onderste steen boven

Volgens de woordvoerder is het nog niet duidelijk wie de patiëntenoverdrachten heeft laten slingeren in het winkelkarretje. Op het lijstje stonden onder meer de namen, geboortedata en kwalen van de patiënten. 'We zijn uiteraard een onderzoek gestart, maar we kunnen daar nog geen update over geven. Het is weekend en dus is niet iedereen even goed bereikbaar, maar we willen dit zorgvuldig en grondig doen. De prioriteit ligt op patiëntenzorg en dat helder wordt wat er precies is gebeurd. We willen de onderste steen boven krijgen.'

