Ambtenaren bespraken vervolging Wilders met Openbaar Ministerie

De topambtenaren vroegen bijvoorbeeld of een uitlating van Wilders, die het OM liet rusten, niet toch tegen hem in stelling moest worden gebracht. Dit blijkt uit e-mails die het ministerie op last van de rechter heeft verstrekt en door RTL Nieuws zijn onthuld.

Wilders voelt zich door de mails in zijn gelijk bevestigd. Hij stelt vanaf het begin van de zaak al dat toenmalig minister Ivo Opstelten zich heeft bemoeid met zijn vervolging. Een minister mag zich niet met een vervolgingsbeslissing bemoeien, tenzij hij een officiële aanwijzing geeft. Het ministerie van Justitie stelde dat er slechts sprake was van overleg over praktische zaken. Ook is erkend dat ambtenaren een analyse hebben opgesteld.

'Behoorlijk kwaadaardig'

In de mails die nu naar buiten zijn gebracht, wordt door de ambtenaren de vervolging besproken, waartoe het OM op dat moment feitelijk heeft besloten. Een van de twee bespreekt hun vragen en opvattingen met het parket. Zo wijst de betreffende ambtenaar het OM onder andere op Wilders' repliek 'dan gaan we dat regelen'. Daaruit zou 'actiebereidheid/aanzet om de daad bij het woord te voegen' blijken, nadat de aanhang om 'minder Marokkanen' riep.

Deze ambtenaar noemt de woorden van Wilders 'ophitsend' en lijkt ze te scharen in de categorie 'racistische uitlatingen'. De ander noemt de uitlatingen van Wilders onder meer 'eigenlijk gewoon behoorlijk kwaadaardig', met name omdat hij ze zo weloverwogen zou hebben gedaan.

Opmerkingen meegeven

Het tweetal kijkt ook vooruit naar het verweer dat ze van Wilders verwachten en hoe het OM dat weer zou kunnen pareren. Een van de twee dringt erop aan dat ze het requisitoir van de officier van justitie vooraf te lezen krijgen. Dan kunnen ze 'waar nuttig opmerkingen meegeven'.

Een van de twee ambtenaren merkt ook op dat de minister 'bij deze zaak zo ver mogelijk weg wil blijven'. Opstelten zou het belangrijk vinden om 'iedere schijn van politieke bemoeienis tegen te gaan'. De ambtenaar wil daarom een intern advies van het OM ook niet opvragen. Hij wijst erop dat het departement zich nooit zo diep mengt in het werk van het OM.

'Een hetze tegen mij'

Het ministerie wil niet reageren, omdat de rechszaak in volle gang is. Wilders kondigt aan dat hij en zijn advocaat Knoop het Hof opnieuw zullen vragen het proces te stoppen. Dinsdag dient het hoger beroep weer. 'Het is onvoorstelbaar dat het ministerie van Justitie zich tot in detail met mijn zaak heeft bemoeid. Het lijkt een hetze, een afrekening van de VVD-minster en zijn departement, tegen mij', zegt Wilders tegen het RTL Nieuws.