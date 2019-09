Kiki Bertens zakt naar achtste plek op wereldranglijst

Kiki Bertens is na de US Open een plaats gezakt op de wereldranglijst. Na het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar vindt de Wateringse zichzelf terug op de achtste plek. Alleen Bianca Andreescu, de Canadese winnares in New York, passeerde Bertens op de ranking.

Bertens werd tijdens de US Open in de derde ronde uitgeschakeld door de Duitse Julia Görges. Omdat de Wateringse vorig jaar ook in de derde ronde werd uitgeschakeld, is het puntenaantal van Bertens na het Grand Slam-toernooi niet veranderd. Toch moest Bertens een plaatsje inleveren op de ranking, maar dat komt vooral door de grote sprong van Andreescu. Door de zege in New York is de Canadese van de vijftiende naar de vijfde plek gestegen.

Komende week komt Bertens in actie in Zhengzhou. De Wateringse is als derde geplaatst op het toernooi in China, waardoor ze in de eerste ronde vrijgeloot is en pas in de achtste finales in actie hoeft te komen. Bertens moet het de komende weken tijdens haar trip in Azië doen zonder coach Raemon Sluiter. Het tweetal heeft een adempauze ingelast nadat de resultaten de afgelopen maanden tegenvielen. Na de serie toernooien in Azië besluiten Bertens en Sluiter of de samenwerking wordt voortgezet.