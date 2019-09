Bouwvergunning Voorschoten 10.000 euro duurder dan Den Haag: 'Verschillen zijn niet uit te leggen'

Minister Ollongren moet een einde maken aan de grote verschillen in gemeentelijke leges. Dat zegt Vereniging Eigen Huis naar aanleiding van de grote verschillen in prijzen voor bouwvergunningen. Zo betalen nieuwbouwkopers in Voorschoten tienduizend euro meer dan kopers van hetzelfde huis in buurgemeente Den Haag. 'Deze verschillen zijn niet uit te leggen', zegt woordvoerder Hans André de la Porte.

Het is Vereniging Eigen Huis (VEH) al jaren een doorn in het oog dat de prijzen voor vergunningen zo enorm verschillen per gemeente. 'Een bouwvergunning is noodzakelijk om een woning te bouwen. Maar omdat de kosten van de vergunning vaak in de prijs van het huis zit is niet duidelijk wat de verschillen per gemeente zijn', legt De la Porte uit. 'We hebben gekeken voor een woning met een prijs van iets minder dan drie ton. In Den Haag betaal je dan 2000 euro voor een vergunning. In Leiden is dit al 3500 euro, terwijl je in Wassenaar 8800 euro kwijt bent en in Voorschoten zelfs 12.000 euro', somt De la Porte op.

Vereniging Eigen Huis heeft geen idee hoe het komt dat de verschillen zelfs tussen buurgemeentes zo groot kunnen zijn. 'De gemeenten mogen zelf de kosten van de leges, dat zijn de verzoeken die ze van de burger krijgen, vaststellen. In totaal mogen ze voor alle vergunningen niet meer krijgen dan het totaal aan kosten. Ze mogen er dus niet aan verdienen, maar gemeentes hebben wel de vrijheid om hierbinnen hun eigen koers te kiezen.'

Oplopende huizenprijzen

De la Porte roept gemeenten dan ook op om meer transparantie te geven over de kosten die ze berekenen. 'We vragen gemeenten al jaren waarom ze voor dit soort vergunningen zo duur zijn, maar het antwoord is altijd uitgebleven. En dat terwijl ze geen geld mogen verdienen aan de vergunningen. Leg dan uit waar het geld voor nodig is.'

VEH hoopt dat minister Ollongren eindelijk actie onderneemt en een einde maakt aan de excessen in de kosten voor vergunningen. 'Ieder jaar zegt de minister dat de verschillen niet de bedoeling zijn, maar doe er dan wat aan. Maar dat gebeurt niet. De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft zelfs een voorbeeld gemaakt met tarieven die iedere gemeente kan gebruiken. Maar dat gebeurt niet. Iedereen kiest zijn eigen model. Zeker met deze oplopende huizenprijzen zouden gemeenten er alles aan moeten doen om de prijzen laag te houden, maar dat gebeurt in Voorschoten bijvoorbeeld dus niet.'

