Nieuw politieonderzoek op plek dodelijke schietpartij in Leidschendam

Tahiri werd op 3 september 2014 onder vuur genomen op de Gravin Marialaan in Leidschendam. Hij werd die avond onder bedreiging in een auto meegenomen van Leiden naar Leidschendam. Toen hij daar probeerde te vluchten, werd hij in zijn rug geschoten. Tahiri raakte zwaargewond en overleed een dag later in het ziekenhuis.

Twee mannen uit Katwijk en Leidschendam werden in 2015 door de rechtbank vrijgesproken in de zaak, maar het Openbaar Ministerie (OM) ging daartegen in beroep. Eerder liet het OM al weten alsnog goede hoop te hebben op een veroordeling.

Nieuwe informatie

De opsporingsprogramma's Team West en Opsporing Verzocht besteden dinsdag aandacht aan de zaak. Daarin laat de politie onder meer een reconstructie zien van wat er gebeurd is. Verder heeft de recherche nieuwe informatie waar de politie nog aanvullende vragen over heeft.

Eind 2017 deed de politie ook al onderzoek in Leidschendam. Toen werden sloten in de omgeving van de Gravin Marialaan doorzocht, in de hoop het wapen te vinden waarmee Tahini is neergeschoten. Tot op de dag van vandaag is het vuurwapen niet gevonden.

