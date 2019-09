'Slachtoffers rondslingerende patiëntgegevens hebben recht op schadevergoeding'

Patiënten van het HagaZiekenhuis van wie de gegevens in een winkelwagen werden gevonden, hebben recht op schadevergoeding, betoogt Jeroen Terstegge van Vereniging Privacy Recht. De jurist die gespecialiseerd is in privacyzaken vervolgt: 'Als je persoonlijke gegevens niet goed worden verwerkt door welke instantie dan ook, kun je een schadevergoeding claimen. Dit in het kader van de AVG-wet (privcaywet red.) die iets meer dan een jaar van kracht is.'

In het Omroep West-radioprogramma Muijs in de Morgen gaat Terstegge genuanceerd verder: 'Je moet dan niet denken aan een heel groot bedrag. Een schadeclaim is niet de oplossing voor de patiënten. Je moet eerder denken aan het doen van aangifte. Het Openbaar Ministerie (OM) loopt traditioneel niet heel erg achter dit soort dingen aan. Misschien nu wel: dat ze er ook een keer iets aan gaan doen.'

Een boete is volgens Terstegge de ergste straf die het HagaZiekenhuis kan krijgen. 'Die hebben ze vorige keer ook gehad', weet de privacyexpert. Hij doelt hiermee op het medisch dossier van Barbie dat door meerdere medewerkers is ingezien. Het ziekenhuis moest toen een boete van 460.000 euro betalen.

Medisch beroepsgeheim

De medewerker die de dossiers heeft laten slingeren is mogelijk nog verder van huis. 'Hij heeft zich niet als een goed medewerker gedragen en kan in principe op staande voet worden ontslagen. Misschien nog wel erger is dat er schending is van het medisch beroepsgeheim. Iedereen die in het ziekenhuis werkzaam is, van dokter tot schoonmaker, is daaraan gebonden. Een schending daarvan is een strafbaar feit.'

Mocht niet een medewerker van het ziekenhuis, maar een passant de gegevens hebben meegenomen dan is alleen de directie verantwoordelijk volgens Terstegge. 'Dan is de bescherming persoonsgegevens oftewel de AVG van kracht. De directie had dan wat moeten doen aan de beveiliging tegen derden.'

Reactie HagaZiekenhuis

Het Hagaziekenhuis wil nog niet inhoudelijk reageren op de zaak. Een woordvoerder laat weten dat er eerst onderzoek wordt gedaan en dat het ziekenhuis daarna pas naar buiten komt met een verklaring. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens laat nog niets los. 'Dit geval staat op zichzelf. Wij kunnen dit niet vergelijken met de vorige zaak waarbij het ziekenhuis een boete heeft gekregen. Eerst zal er onderzocht moeten worden wat er precies gebeurd is', zegt een woorvoerder.

