Verdachte coldcase Naaldwijk gepakt dankzij DNA-match maar ontkent betrokkenheid

De 47-jarige Mustafa A. uit Maassluis ontkent iets te maken te hebben met de moord op Iwona Galla in 2003. De vrouw werd destijds in een woning in Naaldwijk vermoord. Ze ging in dat huis wiettoppen knippen, en is daarbij waarschijnlijk op een inbreker gestuit die de wiet kwam stelen. Er is destijds DNA gevonden van de vermoedelijke dader. In 2017 gaf dat een match met een man uit Maassluis, die was opgepakt vanwege een mishandeling.

Op 28 mei van dit jaar werd de Maassluizer opnieuw opgepakt, na een uitzending van Team West. In de Haagse rechtbank bleek maandag dat het DNA van de verdachte is gevonden onder de nagels van de linkerhand van het slachtoffer. De verdediging denkt dat dat kan zijn gebeurd als het slachtoffer en de verdachte bijvoorbeeld in dezelfde supermarkt aan hetzelfde product hebben gezeten. 'Er zijn ruim 170 sporen gevonden in het huis', zegt advocaat Erdal Kaya, 'en maar één daarvan was van mijn cliënt.'

Justitie denkt dat Iwona Galla heeft geprobeerd om de handen van de dader van haar hals af te krijgen toen ze werd gewurgd. Maar ze is ook op haar hoofd geslagen. Advocaat Kaya: 'Het slachtoffer is zittend gevonden en haar hoofd was ingeslagen, waarschijnlijk met een breekijzer. Hoe kan ze haar aanvaller hebben afgeweerd als ze al dood was?'

Vluchtgevaar

In de zitting vroeg de verdediging om een reconstructie, maar daar ziet de rechtbank weinig in: 'Het slachtoffer is overleden, en de verdachte zegt dat hij er niet bij was, dus dat is niet zinvol', zei de rechtbankvoorzitter. Ook vrijlating uit voorarrest zat er niet in. De verdachte heeft in een telefoongesprek met zijn dochter gezegd dat hij naar Turkije wil als hij vrijkomt, en daarmee vindt de rechtbank hem vluchtgevaarlijk.

De verdachte ontkent in alle toonaarden iets met de moord te maken te hebben. 'De echte daders lopen nog vrij rond,' zo zei hij. Zijn advocaat vindt dat justitie nog eens moet kijken naar mensen uit de vriendenkring van Iwona, onder anderen een man die kort na de moord naar Nieuw-Zeeland emigreerde. Justitie vindt dat deze man destijds al voldoende is gehoord en dat er geen aanwijzingen zijn dat hij verdachte is.

Meer onderzoek

De komende maanden zullen meer oude DNA-sporen worden onderzocht, onder meer op een plastic tas die het slachtoffer bij zich had, evenals de sporen van de andere hand van Iwona. De volgende zitting is op 20 november.