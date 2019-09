Een ommetje maken voor de operatie begint: 'Er is nu minder stress voor de operatie'

Niet in je ziekenhuisbed liggen wachten op de operatie, maar relaxen in een loungeruimte van het Groene Hart Ziekenhuis | Foto: Omroep West

Patiënten die wachten op hun geplande operatie in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda, worden voortaan ontvangen in een nieuwe opnamelobby. De bedoeling is dat mensen door dit ontvangst meer beweging krijgen en minder stress ervaren. Tot nu toe belandden patiënten bij binnenkomst direct in hun ziekenhuisbed.

De lobby is een nieuw fenomeen in de regio. 'We hebben nagedacht hoe we patiënten beter kunnen laten bewegen voor de operatie. Hoe we hen meer aandacht kunnen geven. Op deze manier hebben verpleegkundigen ook tijd voor de patiënt', zegt Charlotte Prent. Zij is teamleider in het Groene Hart Ziekenhuis.

Voor veel patiënten is er geen medische noodzaak om voor de operatie in een bed te liggen. Sterker nog, het is wetenschappelijk bewezen dat een ommetje het herstel vaak juist bevordert. Daarom krijgen mensen voortaan eerst een intake in een nieuwe ruimte met loungestoelen, boeken en tijdschriften. Na uitleg over de ingreep kunnen zij rondlopen of ontspannen tot ze worden opgeroepen.

'Minder stress'

Patiënt Edwin Kruiswijk heeft al meerdere operaties achter de rug. Hij herinnert zich dat hij tot nu toe twee uur in een bed lag te wachten op een zaal, tussen alle andere patiënten. Nu heeft hij bewegingsvrijheid. 'Er is minder stress. Het is ontspannen. Het stelt het ziekenhuisgevoel uit en dat is gunstig.'

