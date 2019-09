Rondzwervende Haga-dossiers: 'Slecht voor vertrouwen in arts en zorg'

'Het belangrijkste is dat het medisch beroepsgeheim is geschaad', vertelt privacydeskundige Karen Siemers over de rondzwervende patiëntendossiers van het HagaZiekenhuis. 'De vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt loopt er schade door op. Een patiënt moet alles kunnen vertellen tegen een dokter in alle openheid.'

'Want wat gebeurt er nog meer als een patiënt een ziekenhuis niet vertrouwt?', vraagt Siemers zich hardop af. 'Door slordig om te gaan met privacy gaan mensen minder snel naar de dokter toe met klachten. En kan niet de beste zorg worden verleend.'

'Je eigen lichaam en vooral als je ziek bent, is één van de meest persoonlijke dingen als mens. Het klinkt misschien heel abstract. Maar als die dingen openbaar worden, wordt je vertrouwen aangetast, maar ook je reputatie. Het kan gevolgen hebben voor je carrière.'

HIV

'Een goed voorbeeld is een zaak van een aantal jaar geleden', weet de deskundige. 'Van een verpleegkundige werd bekend dat ze HIV had. Je kan het gedrag van haar collega's voorstellen. Zeker in een tijd dat HIV nog controversieel was. Mensen krijgen een papiertje opgeplakt. Dat kan ook gevolgen hebben bij sollicitatiegesprekken. Als een baas bekend is met sommige medische gegevens, kun je zomaar daardoor naast een baan grijpen.'

Maar wat moet het HagaZiekenhuis doen om dit in de toekomst te voorkomen? Volgens Siemers is er een cultuuromslag nodig. 'Verantwoordelijkheid voor privacy moet in alle lagen van het ziekenhuis doordringen. De directie is er nu van geschrokken en degene die er verantwoordelijk voor is, wordt aangesproken. Maar de verantwoordelijkheid moet in alle lagen zitten.'

Cursus

'Een maandelijkse cursus of een privacyofficer aanstellen werkt niet', weet Siemers dan ook. 'In elke handeling die je doet moet privacy meespelen. Als iemand bij het oud papier iets ziet liggen moeten meteen de alarmbellen afgaan en er bepaalde handelingen optreden.'

