Vier nieuwe otters ontdekt bij Nieuwkoopse Plassen: 'Een prachtig aantal'

Afgelopen winter zijn er minimaal vijf verschillende otters geweest in het Nieuwkoopse Plassengebied. Dat blijkt uit genetisch onderzoek van Wageningen University & Research. Van de vijf otters was er eentje al bekend, die werd in 2016 in de Nieuwkoopse Plassen geboren. Twee mannetjes en twee vrouwtjes werden voor het eerst waargenomen.

Vrijwilligers van Natuurmonumenten doorzochten het plassengebied afgelopen winter op spraints, uitwerpselen van de otter. Hans Blom, otterspeurder van Natuurmonumenten in de Nieuwkoopse Plassen, is tevreden met het aantal. 'We weten zeker dat we afgelopen winter vijf otters in het gebied hadden. Maar we hebben natuurlijk nooit alle spraints kunnen vinden en veilig stellen. Dus we weten niet hoeveel otters er precies aanwezig zijn, maar dit is al een prachtig aantal.'

Overigens is een van de twee nieuwe vrouwtjes afgelopen maart dood aangetroffen op de Ziendeweg. In april kwam er ook een mannetje op dezelfde plek om, maar daar is het DNA nog niet van onderzocht. 'Mogelijk is dit een van de twee nieuwe mannetjes', aldus Blom.

Een naar vis ruikend drolletje

Het verzamelen van otterspraint gebeurt door vrijwilligers van Natuurmonumenten. Met de boot trekken ze erop uit om te speuren naar deze kleine en toch kenmerkende uitwerpselen. 'We kijken vooral naar de overgangen van water naar land. Otters gebruiken vaste plekken om het water in en uit te gaan', legt Blom uit. 'Op dat soort plekken leggen ze graag een spraint, een naar vis ruikend drolletje. Zo laat de otter zijn of haar aanwezigheid in het gebied merken.'

De otterspeurders kennen inmiddels de plekken waar ze deze uitwerpselen kunnen vinden. Als ze een spraint gevonden hebben, nemen ze deze mee en bewaren hem in een potje met alcohol. Zo is deze veiliggesteld om later door de Wageningen University & Research onderzocht te worden.

Mysterieus dier

Boswachter John Pietersen is blij dat enkele vrijwilligers in vaak koude omstandigheden de plassen op gaan om de spraints te zoeken. 'Het zoeken gebeurt altijd tussen 1 oktober en 1 maart. Als de temperaturen lager zijn, blijven de spraints beter bewaard. Teveel zonlicht maakt dat de spraints bederven en er geen DNA-profiel meer uit te halen is.' De kennis die gewonnen wordt door dit onderzoek maakt Pietersen wijzer. Dit jaar viel hem op dat er zich nieuwe individuen vestigen. 'Dit geeft aan dat het mysterieuze dier - veel meer dan wij dachten - van gebied naar gebied migreert.'

Bij het migreren liggen ook risico's, zoals de twee doodgereden otters op de Ziendeweg laten zien. De gemeente Alphen aan den Rijn is daarom begonnen met de voorbereidingen van het aanleggen van een ottertunnel. Pietersen is daar blij mee. 'Je kunt niet alle wegen in het land ottervriendelijk maken. Als je de knelpunten maar aanpakt, zorg je ervoor dat het sterftecijfer daalt en de otters een toekomst hebben in het Groene Hart.'

