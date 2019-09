'We hebben meer ruimte nodig', ProRail past stations aan vanwege verwachte groei ov

'Dit zijn zaken die al langer geleden in gang zijn gezet, alleen zien we op een aantal plaatsen in het land dat er echt nog meer nodig is', vertelt ProRailwoordvoerder Coen van Kranenburg.

Hij wijst onder meer op het hoogfrequent spoor tussen Rijswijk en Rotterdam. 'Op dit traject moeten nog meer treinen gaan rijden. Je ziet dat daar aanpassingen voor nodig zijn in Delft, Delft-Zuid en ook Schiedam en Rotterdam. Daarnaast zag je tijdens het afgelopen voorjaar bij de grote werkzaamheden bij Leiden dat zelfs Den Haag Centraal het moeilijk gaat krijgen.'

Toegangspoortjes

Volgens Van Kranenburg moeten er verschillende dingen gebeuren bij de stations in deze regio. 'Op Den Haag Centraal en Rotterdam Centraal moeten bijvoorbeeld perrons verlengd worden. We hebben gewoon meer ruimte nodig. Daarnaast zie je dat er vaak dingen aan de loop moeten gebeuren.' Zo zijn op een aantal stations toegangspoortjes opgeschoven. 'Want je zag dat het aantal reizigers daar opstroopte, omdat mensen niet snel genoeg door de poortjes konden. Dat zijn dus zaken waar we naar kijken.'

Op station Delft moet een volledig perron bijkomen. 'Vanwege de tweede tunnelbuis. Die mensen moet je ook kwijt. Dat perron ligt er eigenlijk al, maar er moet nog wel heel veel gebeuren. Daar zijn we mee bezig en station Delft-Zuid wordt geüpgraded. Dat is erg belangrijk, want dat is een heel basaal station. Je ziet dat daar - zeker met de toename van verkeer richting de TU - zaken moeten worden aangepakt. Mensen moeten nu óver dat viaduct heen. Straks komt er een prachtige tunnel onderdoor. Zodat mensen makkelijk heen en weer kunnen, onder het spoor door. En op Den Haag Hollands Spoor zijn we op dit moment bezig met een reizigerstunnel.'

Veel overlast

Reizigers gaan volgens Van Kranenburg 'zeker last' hebben van al deze werkzaamheden. Hoeveel overlast precies, durft Van Kranenburg niet te zeggen. 'We praten over werk van jaren, dus dat is lastig in te schatten. Maar ik denk dat er geregeld geen treinverkeer zal zijn op bepaalde plekken.'

Als voorbeeld haalt hij het emplacement bij station Den Haag Centraal aan, waarmee ProRail volgend jaar aan de slag gaat. 'Zeg maar het parkeerterrein van het spoor. Waarschijnlijk moet er dan een noodperron komen. We zijn nog bezig met uitzoeken hoe precies, maar dat is een operatie waar veel mensen in Den Haag last van gaan ondervinden. Maar datzelfde geldt voor heel veel van dit soort plekken. Op het moment dat je aan de slag moet, zijn er momenten dat er geen treinen rijden.'