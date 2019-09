In 2035 flink meer inwoners in Den Haag, Rijswijk, Delft, Zuidplas en Alphen

De bevolking in onze regio groeit tot in 2035 flink. Volgens een prognose van het CBS heeft Rijswijk in dat jaar bijna 30 procent meer inwoners dan in 2019. In Den Haag stijgt het aantal inwoners met 15 procent.

Volgens het CBS zijn de grote steden relatief jong. Ze groeien vooral doordat er meer kinderen geboren worden dan er mensen overlijden. Bovendien vestigen migranten, expats en internationale studenten zich graag in grote steden. Rijswijk groeit vooral doordat veel jonge stellen uit Den Haag zich in de plaats vestigen vanwege nieuwbouw.

Ook Zuidplas (20,6 procent), Delft (18,9 procent) Waddinxveen (17,8 procent), Zoeterwoude (15,8 procent) en Alphen aan den Rijn (14,3 procent) groeien naar verwachting flink. In onze regio wonen in 2035 alleen in Wassenaar (-1,7 procent) en Midden-Delfland (-0,1 procent) minder mensen dan in 2019 het geval is.

Vooral groei rondom grote steden

Tot 2035 stijgt het inwoneraantal in Nederland met ongeveer 1 miljoen mensen tot 18,3 miljoen. Bijna driekwart van de groei komt terecht in de grote of middelgrote gemeenten van minstens 100.000 inwoners.

