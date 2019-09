OM wil getuigen van moord Karel Pronk nogmaals horen

Het Openbaar Ministerie wil twee getuigen van de moord op Karel Pronk nog een keer horen. Dat bleek dinsdag voor de Haagse rechtbank bij de eerste pro-formazitting tegen de verdachte van de moord, Delftenaar Errol J. De twee getuigen zijn medewerkers van Het Kalf, het koffiehuis waar Pronk op het terras zat toen hij werd neergeschoten. Justitie wil onder meer weten hoe vaak de verdachte in Het Kalf kwam in de weken voorafgaand aan de liquidatie.

Karel Pronk werd op klaarlichte dag vermoord in Delft. De dader vuurde vier keer op de 60-jarige man en ging ervandoor op een motorfiets. Al gauw had justitie een verdachte op het oog, maar die bleek onvindbaar. Deze Errol J. werd in juni van dit jaar aangehouden in Spanje, en daarna uitgeleverd.

Voor de rechtbank in Den Haag was dinsdag de eerste pro-formazitting tegen J. De verdachte was zelf niet aanwezig. Volgens zijn advocaat heeft hij ook nog geen verklaring afgelegd. De verdediging heeft nog geen onderzoekswensen voor het proces zolang het onderzoek nog niet klaar is.

Spullen in Spanje

Justitie wil ook nog onderzoek kunnen doen naar de spullen die J. bij zich had toen hij werd aangehouden. Het gaat onder meer om het vuurwapen dat de verdachte op zak had, de munitie, zijn navigatiesysteem en geld. Die spullen zijn nog in Spanje; het OM wil ze graag naar Nederland halen. Hoe snel dat kan hangt af van de Spaanse justitie.

De zaak wordt op een volgende zitting in elk geval nog niet inhoudelijk behandeld. Wanneer de volgende keer is moet nog worden vastgesteld.