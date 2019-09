Armin van Buuren: 'In 2010 was ik de beste dj, maar de ongelukkigste persoon op de wereld'

Na vier jaar komt Armin van Buuren met een nieuw album. Op 25 oktober verschijnt Balance. Een toepasselijke titel, want de Leidse dj krijgt steeds meer balans in zijn leven. 'In 2010 was ik de beste dj, maar de ongelukkigste persoon op de wereld. Dit jaar ben ik voor het eerst met mijn gezin op vakantie geweest in het hoogseizoen. Dat voelde echt als een bevrijding', vertelt Armin van Buuren maandagavond bij Jinek.

Het is een bijzondere zomer voor Van Buuren. Hij is vijf keer verkozen tot beste dj van de wereld, maar in juni behaalde de 42-jarige Leidenaar pas zijn eerste nummer 1-hit in Nederland. Hoe Het Danst stond drie weken op de hoogste plek. 'Wie vijf jaar geleden had gezegd dat ik een nummer zou maken met Davina Michelle en Marco Borsato had ik recht in het gezicht uitgelachen', vertelde Van Buuren maandagavond bij Jinek.

De ontwikkeling van de Leidse dj moet ook tot uiting komen in de plaat die op 25 oktober uitkomt. Het album heeft de toepasselijke naam Balance gekregen, want Van Buuren vertelt dat hij veel meer balans in zijn leven heeft weten te vinden. 'In het begin wilde ik elke fan pleasen. Ik ben echt het slachtoffer van social media geworden. Dan zie je op Twitter dat er een fan is die iets niet goed vond en dan was ik de hele avond onzeker.'

Schaduwkant

'Ergens is het goed, omdat het je triggert om nog beter te worden', vervolgt hij. 'Er zit namelijk altijd wel een kern van waarheid in wat ze zeggen. Maar ik heb er wel heel erg onder geleden. In 2010 was ik de nummer een dj, maar was ik de ongelukkigste persoon op aarde.'

Hij stond hierin niet alleen, want meer dj's hebben hier last van volgens Van Buuren. 'Als ik om mij heen kijk in de dj-wereld dan gaat het meesten helemaal niet zo goed. De dood van Aviici is ingeslagen als een bom. Begrijp me niet verkeerd, het is een fantastisch leven wat we allemaal mee mogen maken, maar er is ook een schaduwkant en die beginnen we steeds meer te zien. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor mental health in de scene.'

Zak geld of naar wedstrijd van zoontje?

Het lukt Van Buuren steeds beter om te relativeren en de 42-jarige dj stelt nu andere prioriteiten. 'Dit jaar ben ik van de zomer voor het eerst twee weken met mijn gezin op vakantie geweest in de zomer. Middenin het hoogseizoen, waarin ik ook elke avond in Ibiza had kunnen draaien. En het was heerlijk. De helikopter stijgt op en de mist trekt op uit je hoofd. De agenda is een dagelijks issue bij ons thuis. Dat zien mensen weinig. Maar je krijgt steeds een zak geld aangeboden om op te treden op een festival, maar je zoontje moet die dag ook voetballen. Dat soort afwegingen moet ik elke keer weer maken.'

Met Hoe Het Danst bewijst Van Buuren ook op muzikaal gebied andere afwegingen te maken. 'Ik ben mezelf aan het ontwikkelen', legt Van Buuren uit. 'Ik ben een Top 40-dj geworden. Dance is begonnen als tegengeluid, maar nu is er bijna geen plaat meer zonder beat. Ik haal nu ook meer voldoening uit het creatieve proces en het succes wordt ietsjes minder belangrijk.'

Leids studiootje

De samenwerking met Borsato en Michelle is niet het eerste uitstapje buiten de dancescene voor Van Buuren. 'Ik heb ook al met Mr. Probz en Kensington in de studio gestaan. Het is zo gaaf om te zien hoe zij denken en werken. En toen kwam de vraag van Marco of ik met hem samen wilde werken voor zijn concert. Ik heb me wel afgevraagd wat ik daar nu mee moest doen. Moesten we ineens samen een plaat gaan maken, dat was best wel stressvol. Dan staan we in dat kleine studiootje van mij in Leiden. Iedereen is onzeker omdat het liedje nog niet af is. Het maken van dance was een soort trucje geworden en nu ben je weer onderdeel van een creatief proces. Dat is zo spannend.'

